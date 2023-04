Anggota Kongres AS Akan Berkunjung ke IKN

JawaPos.com–Lima orang anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Kamis (13/4).

Anggota kongres Amerika Serikat tersebut adalah Senator Jeff Merkley, Senator Chris Van Hollen, Representative Lloyd Doggett, Representative Praila Jayapal, dan Representative Ilhan Omar.

”Mereka pergi ke Kalimantan mengunjungi (Ibu Kota) Nusantara,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebelumnya kelima anggota Kongres AS bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Turut mendampingi presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Sedangkan anggota Kongres AS didampingi Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim dan Mission Director of USAID Jeffery Cohen.

Menurut Menlu Retno, dalam pertemuan tersebut dibahas upaya peningkatan kerja sama dengan Indonesia dalam konteks kemitraan strategis (strategic partnership).

”Karena mereka melihat bahwa Indonesia adalah mitra yang sangat penting di kawasan dan mereka mengatakan bahwa Indonesia is shining now,” tambah Menlu Retno.

Selain itu, para delegasi mengapresiasi kesuksesan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun lalu. Mereka turut memberikan dukungan terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN.

”Mereka mengulang kesuksesan keketuaan Indonesia di G20 dan mereka memberikan dukungan yang kuat terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN untuk tahun ini,” tambah Retno.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Indonesia terhadap isu perubahan iklim dan lingkungan. Kepala Negara turut menyampaikan sejumlah capaian pemerintah Indonesia terkait kedua isu tersebut.

”Termasuk, adanya pengurangan kebakaran hutan yang lebih dari 80 persen so far,” ucap Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan harapan terhadap dukungan Kongres Amerika Serikat terhadap sejumlah isu. Mulai dari perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) hingga akses pasar.