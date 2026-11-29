JawaPos.com - Gereja Katolik mengenang banyak sekali sosok-sosok penting dalam sejarahnya berdiri, tersebar dan bertahan selama ribuan tahun. Administrasi gereja berhasil menjaga dokumentasi kisah-kisah tokoh-tokoh besar ini, sehingga kita dapat mengetahui perjuangan mereka dan mengingat bagaimana gereja bermula.

Dari banyak sosok-sosok ini, sebagian diantaranya adalah mereka yang berasal dari keluarga darah biru. Mereka menemukan kedamaian dalam gereja, walaupun pada masa itu umat Kristen diburu.

Salah satunya adalah perempuan yang dikenal sebagai Santa Katarina dari Alexandria (287-305). Ia sekarang menjadi pelindung para perempuan yang belum menikah, pengacara, pustakawan, dan murid.

Awal hidup

Dilansir dari Catholic.org, Katarina, atau Catherine, lahir di Alexandria, Mesir, pada tahun 287. Pada saat itu, Kota Alexandria adalah salah satu kota paling mewah di dunia serta merupakan pusat pembelajaran dan tempat dimana semua budaya bertemu.

Dikisahkan bahwa Katarina berasal dari keluarga bangsawan, bahkan mungkin dari keluarga kerajaan. Berkat itu, ia mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi dan besar menjadi perempuan cerdas.

Katarina tidak terlahir dalam keluarga Kristen, namun pada usia 14 tahun ia mendapatkan penglihatan Bunda Maria dan Bayi Yesus. Sejak saat itu, ia menjadi seorang Kristen.

Melawan kaisar

Dilansir dari EWTN, pada masa tersebut Alexandria dikuasai oleh Kaisar Maxentius yang melakukan memburu umat Kristen dan mempersekusi mereka.

Katarina muda dengan berani menentang sang kaisar atas kekejiannya. Kaisar membalasnya dengan membawakan lima puluh filsuf untuk berdebat dengannya.

Dilansir dari Franciscan Media, Katarina baru berusia 18 tahun pada saat itu. Para filsuf dan mereka yang menyaksikan debat tersebut sangat terkejut dengan kebijaksanaan serta kemampuannya. Mereka semua dibuat kagum hingga semua filsuf tersebut menjadi umat Kristen.

Aktif di penjara

Katarina dan lainnya ditahan disiksa terlebih dahulu di penjara sebelum dieksekusi. Katarina, walaupun mengalami siksaan parah, sama sekali tidak meninggalkan kepercayaannya.

Banyak orang mengunjungi Katarina, dari para pengunjung itu juga menjadi Kristen. Sebanyak 200 orang lainnya, termasuk para tentara dan beberapa anggota keluarga kaisar. Bahkan, Valeria Maximilla, istri dari kaisar sendiri ikut menjadi Kristen.

Melihat hal tersebut, kaisar menjadi sangat marah dan memerintahkan agar mereka semua dihukum mati. Menurut legenda, kaisar tidak segan-segan ikut menghukum mati istrinya.

Dalam penjara, Maxentius mencoba untuk merayu Katarina. Ia menjanjikan kebebasan dan kekuasaan apabila ia menikahinya. Katarina menolak, mengatakan bahwa ia mendedikasikan kesuciannya kepada Kristus.

Maxentius marah akan penolakan tersebut dan mengeksekusi Katarina dengan alat yang sangat kejam. Ia dieksekusi menggunakan roda penggilas, salah satu alat penyiksa paling kejam karena korbannya tidak dapat mati dengan cepat.

Namun ketika Katarina akhirnya dibawa ke roda tersebut, alat tersebut hancur begitu disentuh olehnya. Mengetahui hal tersebut, kaisar memerintahkan agar Katarina dihukum pancung,

Jenazahnya yang misterius dan biara

Dipercaya ratusan tahun setelah kejadian itu, para malaikat datang dan membawa jenazah Katarina ke Gunung Sinai.