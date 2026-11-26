JawaPos.com - Gereja Katolik memiliki banyak sekali tokoh-tokoh yang terus dikenang dalam sejarah berdiri dan tersebarnya agama Katolik. Terutama mereka yang rela berkorban demi gereja.

Ketika sebuah agama asing memasuki negara baru, tentunya akan terjadi perselisihan atau penolakan terhadap agama baru ini. Tapi perlahan-lahan beberapa orang menjadi tertarik dan merasa terpanggil untuk menempuh jalan tersebut.

Sayangnya, hal-hal asing tidak selalu diterima dengan baik pada awalnya. Karena itu, Gereja Katolik memiliki banyak sekali martir yang rela meninggal demi mempertahankan kepercayaan mereka. Beberapa diantaranya adalah 117 orang Katolik di Vietnam pada masa rezim Minh Mang.

Di antara mereka, adalah Santo Andreas Dung Lac (1795-1839), salah satu pastor asli Vietnam pertama serta misionaris.

Kehidupan Awal

Dilansir dari Vatican News, Pastor Andreas terlahir dengan nama Dung An-Tran pada tahun 1795. Ia berasal dari keluarga miskin di Bac Ninh, suatu daerah di Vietnam Utara. Keluarga mereka beragama kepercayaan lokal.

Pada saat An-Tran berusia 12 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Hanoi untuk mencari pekerjaan. Di sana, An-Tran pertama kali bertemu dengan seorang Kristen, katekis yang menampungnya dan mengajarkan tentang agama Katolik. An-Tran lama kelamaan merasa terpanggil dan memutuskan untuk dibaptis dengan nama Andreas.

Dilansir dari EWTN, An-Tran kemudian mempelajari Bahasa Latin dan menjadi katekis. Ia juga mempelajari teologi dan tak lama ditahbiskan sebagai pastor pada tahun 1823.

Pada masa ini, terjadi persekusi terhadap umat-umat Katolik di Vietnam. Namun An-Tran terus mendedikasikan dirinya untuk melayani sesamanya dengan rendah hati sebagai pastor gereja.

Mengenal Rute Misionaris dan Persekusi

Dilansir dari Franciscan Media, agama Kristen pertama kali tiba di Vietnam melalui orang-orang Portugis. Misionaris dari Ordo Jesuit pertama kali sampai di Vietnam di Da Nang pada tahun 1615. Mereka juga melayani para umat Katolik Jepang yang terusir dari rumah mereka.

Persekusi kejam dilakukan setidaknya tiga kali pada abad ke 19. Pada tahun 1820-1880, sekitar 100.000-300.000 umat Katolik dibunuh atau disiksa. Para misionaris yang menjadi martir pada gelombang pertama adalah pastor-pastor dari Kelompok Misionaris Paris, Ordo Dominikan Spanyol, dan lain-lain.

Pada tahun 1832, Kaisar Minh-Mang melarang kegiatan misionaris asing, dan menyuruh rakyatnya untuk menolak kepercayaan mereka dengan menginjak salib.

Peraturan itu, tidak menghentikan adanya kegiatan atau menghapus keberadaan umat Kristen di Vietnam, tapi membuat mereka makin lebih cerdik untuk bersembunyi.

Persekusi terjadi kembali pada tahun 1847, ketika kaisar mencurigai para misionaris asing dan umat Kristen Vietnam bersimpati pada pemberontakan yang dipimpin oleh salah satu putranya. Kelompok martir terakhir dieksekusi pada tahun 1862, mereka terdiri dari 17 orang awam, termasuk seorang anak berumur sembilan tahun.

Pada tahun 1862 pula perjanjian dengan Perancis menjanjikan kebebasan beragama kepada umat Katolik. Namun, hal itu tidak menghentikan semua persekusi.

Persekusi An-Tran Alami

An-Tran pertama kali ditangkap pada tahun 1835, namun umat dari gerejanya segera mengeluarkannya dari penjara. Setelah itu An-Tran mengubah marganya menjadi Lac dan pindah ke region lain, menghindari persekusi.

Tahun 1839 ia kembali ditangkap bersama Pastor Peter Thi. Keduanya disiksa secara brutal sebelum dieksekusi pancung di Hanoi.

Kanonisasi

Andreas Dung-Lac, bersama 116 martir lainnya, dikanonisasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1988.

Para martir ini terdiri dari warga sipil dan misionaris dari berbagai negara. Semuanya menjadi representasi para martir Katolik lainnya yang tak terhitung jumlahnya sejak abad ke-17 hingga 19.