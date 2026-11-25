JawaPos.com – Dalam proses berkarya, hampir setiap perupa pasti berangkat dari pengalaman individunya. Karya-karya tersebut menjadi respons atau bahkan kemudian menjadi sublimasi dari perupa itu sendiri.

Sebagai aktivitas penunjang pameran perupa Moelyono yang bertajuk Resisten di Orasis Art Space (28 Oktober-25 November), maka galeri seni di kawasan Surabaya itu pun menggelar diskusi. Diskusi pada Selasa (24/11) petang itu diikuti kurang lebih 30 orang.

Diskusi bertajuk Arts and Resistance Culture itu menghadirkan perupa Moelyono, kurator Wicaksono Adi, dan dosen UK Petra Surabaya Obed Bima Wicandra. Nama Wening Hesti Nawa Ruci didapuk sebagai moderator.

Dalam diskusi itu, Moelyono mengatakan jika memori yang melekat di pikirannya itu kemudian hadir dalam banyak karyanya. Seniman asal Tulungagung yang bertarikh lahir 1957 itu ingat bagaimana poster propaganda dengan teks seperti Ganjang Malaysia kemudian Ganjang PKI membekas di kepalanya.

Juga peristiwa pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap anggota atau partisipan PKI. “Saya ingat bagaimana dulu mendorong mayat terapung di sungai kala itu," kenang Moelyono. Ingatan-ingatan pada masa kelam itulah kemudian yang membangun resistensi pada diri Moelyono.

Dalam menjalani praktik keseniannya yang terentang lebih dari empat dekade tersebut, Moelyono banyak sekali melakukan pemberdayaan masyarakat. Membersamai masyarakat dalam praktik kesenian menurut Moelyono membuat karyanya tidak berjarak dengan realitas.

Moelyono telah melakukan berbagai pemberdayaan masyakarat dalam bidang seni. Misalnya di daerah Malang, Jombang, hinga NTT. Penulis buku Seni Rupa Penyadaran itu mengungkapkan pemberdayaan ini seperti halnya ‘menanam bibit’ dan menjaga keberlangsungan pandangan kritis masyakarat.

Nah, pada karya-karya yang dipamerkan Moelyono di Orasis Art Space, simbol perlawanan sangatlah kuat. Misalnya pada salib merah, noken, dan gambar wajah orang Papua. Kemudian transpuan di dunia kesenian ludruk. Dan ada juga aktivitas mandor-buruh pabrik gula.

Salah satu lukisan Moelyono yang dipajang di Orasis Art Space (Dok Diar Candra/JawaPos.com)

Kurator Wicaksono Adi menuturkan resistensi di dunia seni rupa modern Indonesia telah ada sejak 1938. Atau ketika Persatuan Ahli Gambar (Persagi) didirikan. Persagi kala itu melawan gaya Mooi Indie yang disebarluaskan penguasa kolonial.

Persagi yang dimotori perupa S. Sudjojono itu menghadirkan realisme dalam gambar-gambar yang dihasilkan. Jika Mooi Indie sekadar melukiskan bentang alam yang indah, maka Persagi menghadirkan realisme masyarakat Indonesia.

Salah satu lukisan Moelyono yang dipajang di Orasis Art Space (Dok Diar Candra/JawaPos.com)

“Persagi ini resisten, tidak memotret yang indah-indah saja. Ada realitas dari (kaum) marjinal yang dihadirkan,” kata Adi. “Seni harus nyambung dengan kehidupan, sehingga resistensi itu terus tumbuh,” tambah Adi.

Sementara dosen UK Petra Surabaya Obed Bima Wicandra berkata kalau seni memang punya kemampuan politis. Tidak heram dalam gerakan-gerakan perlawanan kepada penguasa, selalu ada simbol dari praktik seni atau budaya yang muncul.