JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperketat standar operasional prosedur (SOP) translokasi lokal Badak Jawa ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Blok Gunung Honje, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Langkah tersebut dilakukan menyusul hasil evaluasi atas kematian Musofa, badak Jawa jantan yang kolaps dan mati dua hari setelah dipindahkan dari Semenanjung Ujung Kulon pada November 2025.

Kepala Balai TNUK Ardi Andono menjelaskan, translokasi internal pertama kali dilakukan pada November 2025. Operasi tersebut sempat mencatat keberhasilan pemindahan pejantan alfa bernama Musofa pada 3–5 November 2025 tanpa mengalami luka fisik.

Namun, Musofa kolaps dan mati pada 7 November 2025. Hasil nekropsi tim patologi IPB University pada 8 November 2025 menemukan sejumlah masalah kesehatan serius yang sebelumnya tidak diketahui.

"Pertama, kita tidak mengetahui bahwa ternyata usia Musofa sudah 45 tahun karena giginya sudah habis. Kedua, ditemukan infeksi kronis sebanyak tujuh hingga sembilan jenis parasit cacing di usus, lambung, dan bagian ototnya. Artinya, dia memang sudah dalam kondisi sakit ketika ditangkap," terang Ardi, Selasa (24/11).

Pemeriksaan juga menemukan tidak adanya jaringan lemak di bawah kulit serta penumpukan cairan di bagian perut dan otak. Kondisi tersebut berkaitan dengan defisiensi protein berat yang dialami Musofa.

Temuan itu memperlihatkan keterbatasan pemantauan menggunakan kamera jebak. Sebab, kamera hanya merekam aktivitas satwa dari luar dan tidak bisa memastikan kondisi biologis maupun penyakit yang dialaminya.

SOP Translokasi Dirombak Belajar dari kasus Musofa, Balai TNUK merombak SOP translokasi internal atau penguatan konservasi Badak Jawa ke JRSCA. Perubahan pertama dilakukan melalui seleksi kandidat yang lebih ketat.

Translokasi kini hanya menyasar badak berusia di atas enam tahun dan di bawah 25 tahun. Kepastian usia harus terverifikasi melalui rekaman kamera jebak sejak individu tersebut lahir.

Prioritas diberikan kepada badak betina dengan Haplotipe 2 serta badak jantan dari Haplotipe 1 maupun Haplotipe 2. Seleksi tersebut mempertimbangkan kebutuhan memperkaya keragaman genetik sekaligus mengurangi risiko perkawinan sedarah atau inbreeding.

Perubahan berikutnya menyangkut metode penangkapan. Jika sebelumnya menggunakan metode penangkapan langsung, kini petugas beralih ke metode penggiringan menggunakan kandang besar berbahan kayu atau boma yang dibangun di tengah hutan.

"Ketika badak masuk ke dalam boma, dokter hewan bisa langsung memeriksa kesehatan dan tingkat stresnya. Setelah itu diobati dan dilakukan karantina agar terbiasa dengan keeper serta manusia. Apabila sudah sehat dan beradaptasi, barulah bisa dipindahkan ke JRSCA," jelas Ardi.

Apabila pemeriksaan di dalam boma menemukan individu dengan kondisi sakit parah dan tidak memungkinkan untuk diobati, badak tersebut akan langsung dilepaskan kembali ke habitat asalnya. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan risiko kematian selama proses translokasi.

JRSCA untuk Perbaikan Genetik Badak Jawa Ardi menerangkan, penguatan JRSCA di Blok Gunung Honje merupakan bagian dari program Operasi Merah Putih Badak Jawa yang dimulai Kemenhut pada Agustus–September 2025. Program tersebut didukung Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan TNI, termasuk pengerahan kendaraan amfibi KAPA K-61 Korps Marinir TNI AL untuk mendukung proses translokasi internal dari Semenanjung Ujung Kulon.

Selain memperkuat populasi, JRSCA dirancang untuk mengisi kekosongan pengetahuan ilmiah mengenai Badak Jawa. Selama ini, informasi mengenai satwa langka tersebut masih banyak mengandalkan jurnal dan literatur, termasuk penelitian terhadap spesies badak lain yang masih satu genus.

"Yang menjadi masalah, kita tidak tahu bagaimana kondisi Badak Jawa secara biologis, apakah dia sakit atau bagaimana. Untuk mengecek kondisi biologisnya, mereka harus ditangkap dulu," ujar Ardi.

Ia mencontohkan, hingga kini belum tersedia data observasi langsung mengenai perkembangan Badak Jawa sejak lahir hingga dewasa. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) maupun informasi terperinci mengenai perilaku reproduksinya juga masih terbatas.

"Selama ini kita hanya tahu dari jurnal atau literatur berbasis camera trap. Contohnya, masa kebuntingan 16 bulan itu kita ketahui dari literatur Badak India karena satu genus. Kita belum mengetahui secara pasti usia alami maupun perilaku reproduksi Badak Jawa dari pagi hingga pagi kembali," ungkapnya.

Keterbatasan pengetahuan juga mencakup komposisi kimia dan kebutuhan nutrisi spesifik tumbuhan yang menjadi pakan Badak Jawa.

Melalui pengembangbiakan terkelola di JRSCA, pemerintah berharap dapat menghasilkan keturunan dengan kualitas genetik lebih baik. Program ini menyasar individu betina dari garis keturunan Haplotipe 2 dengan beban inbreeding rendah.