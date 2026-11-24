JawaPos.com - Selasa (24/11) ini merupakan Hari Perayaan Wajib Santo Andreas Dung Lac, seorang imam asal Vietnam dan martir. Karena itu, ibadah atau misa hari ini akan dilaksanakan untuk mengenangnya.

Misa harian bukanlah suatu ibadah wajib bagi umat biasa, namun sangat dianjurkan untuk diikuti seperti misa mingguan mereka.

Dan seperti misa biasa, akan dibacakan setidaknya dua bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renungan pada misa. Kedua bacaan ini memiliki sebutan Bacaan Pertama dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

Wahyu 14:14-20

Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di tangan-Nya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari Bait Suci; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan itu: "Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai; sebab tuaian di bumi sudah masak." Dan Ia, yang duduk di atas awan itu, mengayunkan sabit-Nya ke atas bumi, dan bumipun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari Bait Suci yang di sorga; juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah; ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya: "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya dua ratus mil.

Bacaan Injil

Lukas 21:5-11