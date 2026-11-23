JawaPos.com - Senin (23/11) ini adalah Hari Biasa XXXIV yang juga merupakan Hari Raya Santo Klemens I dan Santo Kolumbanus menurut Kalender Liturgi Gereja Katolik.

Pada hari biasa, tidak diwajibkan bagi para umat untuk melaksanakan ibadah atau misa, namun gereja tetap akan mengadakannya selama tidak ada halangan.

Sesuai prosedur misa biasa ini, akan dibacakan setidak-tidaknya dua bacaan dari Alkitab yang kemudian menjadi bahan renungan pada misa. Kedua bacaan ini disebut Bacaan Pertama dan Bacaan Injil.

Bacaan Pertama

Wahyu 14:1-3.4b-5

Aku, Yohanes, melihat. Sungguh, Anak Domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus empat puluh empat ribu orang. Pada dahi mereka tertulis nama Anak Domba dan nama Bapa-Nya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi.

Seratus empat puluh empat ribu orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu selain ke seratus empat puluh empat ribu orang yang telah ditebus dari bumi.

Merekalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta; mereka tidak bercela.

Bacaan Injil

Lukas 21:1-4

Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu.

Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya."