JawaPos.com - Kampung Budaya Sindang Barang di Desa Pasir Eurih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, menyimpan jejak sejarah Kerajaan Sunda yang masih terawat hingga kini. Sayangnya, tak banyak yang mengetahui karena tak cukup terpromosikan lewat media digital.

Padahal mulai dari situs bersejarah, mata air yang dipercaya digunakan untuk menyucikan calon pemimpin, hingga tradisi seren taun, kekayaan budaya tersebut menjadi potensi wisata edukasi yang perlu diperkenalkan lebih luas melalui platform digital.

Kondisi ini menjadi perhatian mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie yang menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memperkuat promosi digital sekaligus mengenalkan pentingnya etika dalam memperkenalkan warisan budaya.

Perwakilan mahasiswa, Edrizal Saputra, mengatakan, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan aktivitas digital kampung budaya tersebut masih terbatas. Bahkan, berdasarkan penelusurannya, kampung budaya ini terakhir kali diperkenalkan melalui media sosial pada 2024.

"Kami melihat dari dekat, beberapa temuan menunjukkan Kampung Budaya Sindang Barang secara digital belum muncul maksimal kepada publik," ujarnya, Senin (23/11).

Dalam kegiatan tersebut, Edrizal bersama dua rekannya, Equine Beauty K dan M Syaiful Febrianta P, mendapat tugas mengembangkan pemahaman etika digital. Kegiatan ini diarahkan dosen pengampu Eli Jamilah agar kekayaan budaya Sindang Barang dapat dikenal lebih luas tanpa kehilangan nilai-nilai tradisionalnya.

“Digitalisasi perlu disertai etika dan pemahaman budaya agar tidak terjadi komodifikasi yang mereduksi makna,” ucap Edrizal.

Equine menambahkan, Kampung Budaya Sindang Barang menyimpan peninggalan sejarah, budaya, serta situs yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Sunda. Menurut dia, warisan tersebut perlu diperkenalkan melalui berbagai platform digital agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

"Tentu pengenalannya tetap mengacu pada etika digital. Hal itu yang ingin kami lakukan di sini," katanya.

Ia berharap digitalisasi secara partisipatif dapat mendorong promosi wisata berkelanjutan sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.

“Melalui pengabdian ini, kami berharap kekayaan sejarah dan budaya Sindang Barang dapat diperkenalkan kepada publik yang lebih luas secara beretika, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal Sunda,” tambahnya.

Salah satu pengelola Kampung Budaya Sindang Barang, Ade Yoyo, menjelaskan bahwa kawasan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Sunda. Jejaknya antara lain terlihat dari keberadaan sejumlah sumber mata air dan punden berundak yang menjadi bagian dari peninggalan masa lampau.

Selain situs sejarah, masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi seren taun guru bumi atau sedekah kue yang diselenggarakan setiap bulan Muharram. Tradisi tersebut merupakan pesta panen sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi.

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Kampung Budaya Sindang Barang juga berkembang sebagai destinasi wisata edukasi. Pengunjungnya didominasi rombongan sekolah dan universitas, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Mereka biasanya mengikuti paket edukasi budaya, salah satunya bertajuk "Mulih ka Lembur".

Salah satu peninggalan yang dapat dikenalkan kepada pengunjung adalah leuit atau lumbung padi tradisional masyarakat Sunda. Bangunan berbentuk rumah panggung tersebut digunakan untuk menyimpan padi darat dan umumnya dibuat dari kayu serta bambu dengan atap ijuk, rumbia, atau daun kelapa.

Konstruksinya dirancang untuk menjaga padi tetap aman dalam penyimpanan jangka panjang. Bangunan berdiri di atas tiang atau umpak yang dilengkapi papan bundar penahan tikus atau gelebek. Sementara itu, akses untuk memasukkan dan mengambil padi umumnya berada di bagian atas bangunan.

Dengan konstruksi tradisional tersebut, padi atau gabah kering dapat disimpan selama bertahun-tahun, bahkan mencapai belasan hingga lebih dari 20 tahun.

Sesepuh adat Desa Pasir Eurih, Suryadi Falwah Manggala, juga mengenalkan keberadaan Sumur Jalatunda yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat. Sejak zaman Kerajaan Sunda, mata air tersebut dipercaya digunakan untuk menyucikan calon pemimpin dan kini tercatat sebagai salah satu situs sejarah.

Suryadi yang tergabung dalam tim Sejarah dan Situs Purbakala Jawa Barat menyebut Sumur Jalatunda juga memiliki cerita yang berkaitan dengan sejumlah tokoh nasional. Berdasarkan penuturan para sesepuh, Presiden pertama RI Soekarno disebut pernah mandi di sumur tersebut.