Doa Bersama di Istiqlal untuk Kedamaian Bangsa

JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin doa bersama untuk kemaslahatan bangsa di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Kamis malam (12/11).

Dia mengajak masyarakat mensyukuri berbagai capaian bangsa sekaligus memohon perlindungan Allah SWT dari bencana, perpecahan, dan berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa itu diikuti sekitar 5.000 peserta dan menjadi ruang bersama untuk memanjatkan doa demi keselamatan, kedamaian, serta kemaslahatan Indonesia.

“Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di Masjid Istiqlal pada malam ini untuk doa bersama. Setelah melaksanakan dialog lintas agama yang dihadiri seluruh perwakilan agama, kegiatan dilanjutkan dengan zikir bersama, dan mahalul qiyam,” ujar Menag Nasaruddin Umar pada Kamis malam.

Menurut dia, doa bersama ini memiliki makna penting di tengah sejumlah momentum kebangsaan dan keagamaan. Selain memperingati Hari Pahlawan, masyarakat juga akan menyambut Hari Toleransi Internasional pada 16 November, memasuki bulan Rajab, serta memperingati Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, momentum doa bersama perlu dimanfaatkan untuk memperkuat rasa syukur, membersihkan diri, dan mempersiapkan kehidupan spiritual menjelang Ramadan.

“Kita patut bersyukur atas hujan yang turun dari langit. Semoga hujan tersebut menjadi rahmat dan membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat, termasuk membantu meredakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah,” tuturnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal itu berharap berbagai musibah, persoalan sosial, maupun ancaman yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa dapat segera diatasi.

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Begitu juga dengan di tengah berbagai dinamika global, perlu disyukuri kondisi Indonesia yang masih diberikan suasana relatif aman dan damai. Situasi itu merupakan anugerah yang harus dijaga bersama.