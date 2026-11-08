Pintu dan Tetenger 100 Hari Berpulangnya Seniman Nasirun, Keluarga-Komunitas Nasirunan Gelar Pameran

JawaPos.com – Sebuah pintu rumah berwarna kuning dan putih tergantung di ruang pamer Bentara Budaya Jogja. Tulisan 40 K biru terdapat di pintu itu.

Seni instalasi itu merupakan bagian dari peringatan 100 hari berpulangnya seniman Nasirun. Dalam rangka memberi makna dan tetenger pada kepergian seniman asal Cilacap itu maka keluarga, komunitas Nasirunan pun menggelar pameran di Bentara Budaya Jogja pada 7-15 November.

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) pada Minggu (8/11), pada pembukaan pameran bertajuk Guruuu...Tabik Guruuu berlangsung Jumat (6/11) malam sastrawan Sindhunata mengatakan antusiasme untuk berpartisipasi dalam pameran ini sangat tinggi. Hal itu menunjukkan jika selama hidup sosok Nasirun ini memiliki pergaulan yang luas dan diterima di berbagai kalangan.

“Sudah 150 [karya] lebih, sehingga kami kewalahan bagaimana men-display. Meskipun karyanya kecil-kecil, tapi sungguh siapa pun ingin berpartisipasi. Tidak hanya seniman senior, tetapi juga seniman junior dan anak-anak kecil," kata Sindhunata .

Antusiasme tersebut terjadi atas besarnya rasa cinta dan hormat yang diperoleh sang maestro. Ia juga menimpali, selain Nasirun menghormati para gurunya, Nasirun juga merupakan pribadi yang dihormati sebagai guru oleh teman-teman seniman lainnya.

Seusai acara sambutan berlangsung, pameran dibuka oleh KH. Roikhan Zainal Arifin Al Makky, GP Sindhunata, Putu Sutawijaya, serta istri dan anak Nasirun. Para peserta diminta untuk mengelilingi dan menyaksikan sajian lukisan serta karya yang ada.

Pintu Sebagai Bagian Penting Perjalanan Hidup Nasirun

Tema Guruuu...Tabik Guruuu adalah sebuah ungkapan takzim murid yang menjura pada gurunya. Dan menurut Sindhunata, dalam banyak perbincangannya dengan Nasirun guru tidak hanya terbatas pada ruang formal sebuah institusi. Melainkan dapat menjelma apa pun yang mampu menginterupsi kesadaran, memperkaya cita rasa, serta mendewasakan laku berkeseniannya. Misalnya saja pada bentang alam, objek keseharian, hingga interaksi dengan sesama.

“Tanpa guru kita tidak bisa memasuki dunia ilmu,” ungkap Sindhunata. Ia turut menceritakan pemikiran unik Nasirun, “Opo omahku tak buka wae yo orang nganggo lawang. Sopo sing sing nentokne nek lawange iku kudu ditutup utawa dibuka," ujar Sindhunata menirukan kata-kata Nasirun yang diingatnya.