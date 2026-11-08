Pintu dan Tetenger 100 Hari Berpulangnya Seniman Nasirun, Keluarga-Komunitas Nasirunan Gelar Pameran

Pintu menjadi penanda penting dalam perjalanan kehidupan dan kekaryaan perupa Nasirun. Pameran dalam rangka 100 hari berpulangnya Nasirun berlangsung di Bentara Budaya Jogja 7-15 November di Bentara Budaya Jogja (Radar Jogja)
JawaPos.com – Sebuah pintu rumah berwarna kuning dan putih tergantung di ruang pamer Bentara Budaya Jogja. Tulisan 40 K biru terdapat di pintu itu.
Seni instalasi itu merupakan bagian dari peringatan 100 hari berpulangnya seniman Nasirun. Dalam rangka memberi makna dan tetenger pada kepergian seniman asal Cilacap itu maka keluarga, komunitas Nasirunan pun menggelar pameran di Bentara Budaya Jogja pada 7-15 November.
Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) pada Minggu (8/11), pada pembukaan pameran bertajuk Guruuu...Tabik Guruuu berlangsung Jumat (6/11) malam sastrawan Sindhunata mengatakan antusiasme untuk berpartisipasi dalam pameran ini sangat tinggi. Hal itu menunjukkan jika selama hidup sosok Nasirun ini memiliki pergaulan yang luas dan diterima di berbagai kalangan.
“Sudah 150 [karya] lebih, sehingga kami kewalahan bagaimana men-display. Meskipun karyanya kecil-kecil, tapi sungguh siapa pun ingin berpartisipasi. Tidak hanya seniman senior, tetapi juga seniman junior dan anak-anak kecil," kata Sindhunata .
Antusiasme tersebut terjadi atas besarnya rasa cinta dan hormat yang diperoleh sang maestro. Ia juga menimpali, selain Nasirun menghormati para gurunya, Nasirun juga merupakan pribadi yang dihormati sebagai guru oleh teman-teman seniman lainnya.
Seusai acara sambutan berlangsung, pameran dibuka oleh KH. Roikhan Zainal Arifin Al Makky, GP Sindhunata, Putu Sutawijaya, serta istri dan anak Nasirun. Para peserta diminta untuk mengelilingi dan menyaksikan sajian lukisan serta karya yang ada.
Pintu Sebagai Bagian Penting Perjalanan Hidup Nasirun
Tema Guruuu...Tabik Guruuu adalah sebuah ungkapan takzim murid yang menjura pada gurunya. Dan menurut Sindhunata, dalam banyak perbincangannya dengan Nasirun guru tidak hanya terbatas pada ruang formal sebuah institusi. Melainkan dapat menjelma apa pun yang mampu menginterupsi kesadaran, memperkaya cita rasa, serta mendewasakan laku berkeseniannya. Misalnya saja pada bentang alam, objek keseharian, hingga interaksi dengan sesama.
“Tanpa guru kita tidak bisa memasuki dunia ilmu,” ungkap Sindhunata. Ia turut menceritakan pemikiran unik Nasirun, “Opo omahku tak buka wae yo orang nganggo lawang. Sopo sing sing nentokne nek lawange iku kudu ditutup utawa dibuka," ujar Sindhunata menirukan kata-kata Nasirun yang diingatnya.
Pintu yang jadi pusat pameran punya makna tersendiri bagi Nasirun menurut Sindhunata. Hal tersebut bermula dari Nasirun muda yang hendak memperdalam ilmu seninya. Namun, ia terbentur ketiadaan biaya. Hingga memutuskan mencopot dan menjual pintu kayu jati, gawangan (kusen), beserta jendela rumahnya sebagai ongkos keberangkatan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022