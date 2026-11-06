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Penulis: Alberta Dionny Natanuel
Sabtu, 7 November 2026 | 05.40 WIB

Mengenal Santo Fransiskus Xaverius: Penyebar Agama Kristen Pertama di Asia Timur dan Tenggara

Lukisan Miracles of St. Francis Xavier oleh Peter Paul Rubens (1618) (Google Cultural Institute) - Image

Lukisan Miracles of St. Francis Xavier oleh Peter Paul Rubens (1618) (Google Cultural Institute)

JawaPos.com - Setiap agama dikenal memiliki tokoh-tokoh penyebar agama. Dalam agama Kristen, para penyebar agama memiliki sebutan misionaris. Mereka berani menanggung semua resiko pekerjaan ini, seperti kehilangan nyawa. 

Karena resiko besar itu, bahkan tidak semua ordo atau kelompok rohani berani mengirimkan pastor mereka untuk menyebarkan ajaran mereka ke tempat-tempat baru. 

Namun berkat para orang-orang hebat ini, banyak orang mengenal ajaran Kristus. Salah satu tokoh penyebaran agama Kristen ini adalah Santo Fransiskus Xaverius (1506-1552). 

Awal Hidup

Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Fransiskus lahir di Navarre, Xavier (sekarang adalah Spanyol Utara). Ia lahir ke keluarga berada dan ayahnya merupakan ketua dewan Kerajaan Navarre. 

Fransiskus tumbuh besar di Xavier dan menempuh pendidikan awalnya di sana. Pada saat itu, terdapat kebiasaan bagi keluarga bangsawan untuk menyerahkan putra bungsu mereka kepada gereja. 

Sehingga Fransiskus yang merupakan putra terakhir dari tiga bersaudara diarahkan untuk berkarir di gereja. Pada tahun 1525, ia memulai studinya di Universitas Paris untuk mempelajari teologi. 

Bertemu dengan Ignasius 

Pada tahun 1529, Fransiskus mendapatkan kamar asrama bersama dengan seorang murid yang 15 tahun lebih tua darinya, Ignasius dari Loyola. Dulunya ia adalah seorang tentara, namun berpindah agama dan memiliki perkumpulan. 

Editor: Candra Mega Sari
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