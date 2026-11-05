Puluhan Mahasiswa Prasetiya Mulya Dapat Pengalaman Profesional di Trade Expo Indonesia 2026

JawaPos.com - Pengalaman bekerja di industri tidak selalu harus menunggu mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Sebanyak 49 mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya justru mendapat kesempatan terlibat langsung dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, pameran perdagangan berskala internasional yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai negara.

Mahasiswa dari Program Studi S1 Event dan S1 Hospitality Business tersebut dilibatkan dalam sejumlah pekerjaan operasional dan manajerial selama pameran berlangsung. Pengalaman ini memberi mereka gambaran nyata mengenai standar profesional, koordinasi lintas divisi, hingga kompleksitas penyelenggaraan sebuah pameran internasional.

Keterlibatan mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kerja sama Universitas Prasetiya Mulya dengan PT Debindomulti Adhiswasti (Debindo) yang telah berlangsung sejak 2017. Selama hampir satu dekade, kedua pihak menjalankan berbagai program yang menghubungkan pembelajaran akademik dengan kebutuhan industri.

Bentuk kerja sama itu mencakup kunjungan industri ke kampus, Student Internship and Career Preparation (SICP), Professional Internship (PI), hingga penempatan mahasiswa sebagai tenaga sementara dan sukarelawan proyek dalam berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Dalam Trade Expo Indonesia 2026, sebanyak 49 mahasiswa mendapat tanggung jawab di sejumlah bidang, mulai dari Business Program & Ceremonial, PR Monitoring, Event Operations & Logistics, Guest Relations, hingga Business Matching.

Pembagian tugas tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami bahwa penyelenggaraan pameran internasional tidak hanya berkaitan dengan pengaturan acara, tetapi juga melibatkan pengelolaan logistik, komunikasi dengan peserta, pelayanan tamu, serta koordinasi bisnis.

Pengalaman bekerja dalam lingkungan profesional juga menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menguji kemampuan yang selama ini dipelajari di bangku kuliah. Kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan persoalan, dan mengambil keputusan menjadi aspek yang harus diterapkan ketika menghadapi situasi di lapangan.

Salah satu mahasiswa yang merasakan pengalaman tersebut adalah Nopemberio dari Program Studi S1 Event angkatan 2024. Ia mengaku mendapatkan pemahaman lebih luas mengenai proses penyelenggaraan pameran internasional, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi antartim.