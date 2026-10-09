Sosok Biarawati Sr. Klara Duha Menghidupkan Asa Anak Berkebutuhan Khusus dari Nias

Sr. Klara Duha mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus asal Nias agar mendapatkan hak pendidikan, kasih sayang, serta masa depan yang layak. (Istimewa)
JawaPos.com - Di tengah keterbatasan akses pendidikan dan kontras stigma sosial, Sr. Klara Duha hadir membawa secercah harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).
Biarawati ini mendedikasikan penuh hidupnya untuk merangkul dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus asal Nias agar mendapatkan hak pendidikan, kasih sayang, serta masa depan yang layak.
Bagi Sr. Klara, merawat anak-anak berkebutuhan khusus merupakan tanggung jawab moral.
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Dia berjuang mendobrak dinding diskriminasi guna membangun keyakinan bahwa setiap anak, tanpa memandang keterbatasan fisik maupun mental, memiliki martabat mulia dan potensi yang setara untuk berkembang.
Kondisi lapangan memang tidak mudah. Minimnya fasilitas penunjang, keterbatasan sumber daya, tekanan ekonomi keluarga, hingga pengucilan masyarakat kerap membuat anak-anak istimewa ini tersisih dari ruang publik.
Realitas pahit inilah yang mendorong Sr. Klara mendirikan Yayasan Karya Berkat Faomasi agar menjadi tempat bernaung anak-anak berkebutuhan khusus.
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”Setiap anak memiliki potensi. Mereka hanya membutuhkan kesempatan, pendampingan, dan orang-orang yang percaya pada kemampuan mereka. Sudah seharusnya setiap orang melayani Tuhan dalam diri sesama yang menderita,” kata Sr. Klara Duha, Jumat (9/10).
Dalam menjalankan misi kemanusiaan itu, Sr. Klara berfokus pada tiga pilar utama yaitu pengasahan kemampuan, pembentukan kemandirian, dan pemulihan rasa percaya diri.
Dengan pendekatan berbasis kasih dan penerimaan penuh, pelayanannya perlahan membuahkan hasil nyata.
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