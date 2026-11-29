Game Android Makin Besar, Ini 6 Cara Siapkan Ruang Penyimpanan HP sebelum Mengunduh
Ilustrasi: Game dunia terbuka di ponsel kini berukuran beberapa gigabyte, sehingga ruang penyimpanan perlu disiapkan lebih dulu. (Dok. Istimewa)
JawaPos.com - Ukuran game terus membengkak. Di konsol, GTA VI disebut membutuhkan ruang hingga 210 GB. Tren serupa terjadi di ponsel: game dunia terbuka seperti Where Winds Meet APK kini berukuran 3,9 GB, belum termasuk data tambahan yang diunduh saat game pertama kali dibuka.
Bagi pengguna HP dengan memori 64 GB atau 128 GB, angka itu cukup menyita ruang. Agar proses unduh tidak gagal di tengah jalan, berikut enam cara menyiapkan ruang penyimpanan sebelum mengunduh game berukuran besar.
1. Cek Ukuran File Lebih Dulu
Ketahui dulu berapa besar file yang akan diunduh. Situs katalog aplikasi seperti LatestModAPKs menampilkan ukuran file, nomor versi, dan syarat versi Android di setiap halaman game, sehingga pengguna bisa menghitung kebutuhan ruang sejak awal.
2. Sisakan Ruang Dua Kali Ukuran File
Proses pemasangan membutuhkan ruang lebih besar daripada ukuran unduhan karena sistem perlu mengekstrak data. Sebagai patokan, sediakan ruang kosong sekitar dua kali ukuran file. Untuk game 3,9 GB, siapkan kurang lebih 8 GB.
3. Hapus Cache dan File Unduhan Lama
Buka Pengaturan, lalu Penyimpanan, dan lihat aplikasi mana yang paling banyak memakan ruang. Hapus cache aplikasi yang jarang dipakai. Periksa juga folder Download dan media WhatsApp yang sering menyimpan video lama berukuran besar.
4. Arsipkan Aplikasi yang Jarang Dibuka
Play Store memiliki fitur arsip aplikasi. Berkas aplikasi dihapus, tetapi data dan akun tetap tersimpan. Saat dibutuhkan lagi, aplikasi cukup diunduh ulang tanpa perlu masuk dari awal.
5. Pindahkan Foto dan Video
Foto dan video biasanya menjadi penyumbang terbesar memori penuh. Pindahkan ke penyimpanan awan, kartu microSD, atau laptop, lalu hapus salinannya dari memori internal. Cara ini bisa membebaskan beberapa gigabyte sekaligus.
6. Unduh Lewat WiFi dan Jangan Tutup Prosesnya
File berukuran gigabyte sebaiknya diunduh lewat WiFi yang stabil. Pastikan baterai di atas 50 persen atau sambungkan pengisi daya, lalu biarkan proses berjalan sampai selesai. Unduhan yang terputus sering menyisakan file sementara yang ikut memenuhi memori.
Setelah game terpasang, hapus file pemasang yang tersisa di folder Download agar ruang kembali lega. Dengan persiapan sederhana ini, game berukuran besar tetap bisa dinikmati tanpa membuat HP kehabisan ruang.
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