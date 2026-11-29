JawaPos.com - Ukuran game terus membengkak. Di konsol, GTA VI disebut membutuhkan ruang hingga 210 GB. Tren serupa terjadi di ponsel: game dunia terbuka seperti Where Winds Meet APK kini berukuran 3,9 GB, belum termasuk data tambahan yang diunduh saat game pertama kali dibuka.

Bagi pengguna HP dengan memori 64 GB atau 128 GB, angka itu cukup menyita ruang. Agar proses unduh tidak gagal di tengah jalan, berikut enam cara menyiapkan ruang penyimpanan sebelum mengunduh game berukuran besar.

Ilustrasi: Enam langkah menyiapkan ruang penyimpanan sebelum mengunduh game berukuran besar. (Dok. Istimewa)

1. Cek Ukuran File Lebih Dulu Ketahui dulu berapa besar file yang akan diunduh. Situs katalog aplikasi seperti LatestModAPKs menampilkan ukuran file, nomor versi, dan syarat versi Android di setiap halaman game, sehingga pengguna bisa menghitung kebutuhan ruang sejak awal.

2. Sisakan Ruang Dua Kali Ukuran File Proses pemasangan membutuhkan ruang lebih besar daripada ukuran unduhan karena sistem perlu mengekstrak data. Sebagai patokan, sediakan ruang kosong sekitar dua kali ukuran file. Untuk game 3,9 GB, siapkan kurang lebih 8 GB.

3. Hapus Cache dan File Unduhan Lama Buka Pengaturan, lalu Penyimpanan, dan lihat aplikasi mana yang paling banyak memakan ruang. Hapus cache aplikasi yang jarang dipakai. Periksa juga folder Download dan media WhatsApp yang sering menyimpan video lama berukuran besar.

4. Arsipkan Aplikasi yang Jarang Dibuka Play Store memiliki fitur arsip aplikasi. Berkas aplikasi dihapus, tetapi data dan akun tetap tersimpan. Saat dibutuhkan lagi, aplikasi cukup diunduh ulang tanpa perlu masuk dari awal.

5. Pindahkan Foto dan Video Foto dan video biasanya menjadi penyumbang terbesar memori penuh. Pindahkan ke penyimpanan awan, kartu microSD, atau laptop, lalu hapus salinannya dari memori internal. Cara ini bisa membebaskan beberapa gigabyte sekaligus.

6. Unduh Lewat WiFi dan Jangan Tutup Prosesnya File berukuran gigabyte sebaiknya diunduh lewat WiFi yang stabil. Pastikan baterai di atas 50 persen atau sambungkan pengisi daya, lalu biarkan proses berjalan sampai selesai. Unduhan yang terputus sering menyisakan file sementara yang ikut memenuhi memori.