JawaPos.com - Pemain Grand Theft Auto 6 (GTA 6) kini memiliki opsi lain untuk menikmati gim tersebut tanpa harus mengunduh dan memasang seluruh berkas ke konsol. Pengguna PlayStation 5 (PS5) dan PlayStation Portal bisa memanfaatkan fitur cloud streaming melalui layanan PlayStation Plus Premium.

Seperti dilansir dari Engadget, informasi ini pertama kali ditemukan oleh seorang pengguna di forum ResetEra. Dengan fitur tersebut, pemain yang sudah membeli GTA 6 dan berlangganan PlayStation Plus Premium dapat memainkan gim melalui streaming tanpa harus menyediakan ruang penyimpanan sebesar 212 GB untuk instalasi.

Menariknya, pemain juga tidak harus memiliki konsol PS5 untuk mengakses fitur ini. Perangkat PlayStation Portal sudah bisa digunakan untuk memainkan GTA 6 melalui cloud streaming, selama memenuhi persyaratan langganan dan kepemilikan gim.

Keterangan mengenai dukungan tersebut kini juga tercantum di halaman PlayStation Store. Sony menyebut cloud streaming GTA 6 di PS5 dan PS Portal hanya tersedia bagi pelanggan PlayStation Plus Premium.

Sebelumnya, sempat beredar laporan bahwa Xbox akan mendapatkan hak eksklusif untuk layanan cloud streaming GTA 6. Namun, Chief Strategy Officer Xbox Matthew Ball telah membantah informasi tersebut.

Meski demikian, layanan streaming PlayStation tampaknya belum memungkinkan pemain mengakses GTA 6 melalui PC. Pengguna masih dapat memanfaatkan fitur Remote Play untuk meneruskan permainan dari konsol PS5 ke komputer.

Sementara itu, pengembang aplikasi pihak ketiga Asobi mengungkapkan bahwa Sony telah memblokir koneksi aplikasinya untuk melakukan streaming gim PS5. Padahal, aplikasi tersebut sebelumnya mendukung streaming melalui PlayStation Plus Premium.

Meski begitu, Asobi masih dapat digunakan untuk memainkan gim PS3 dan PS4 melalui cloud streaming serta mengakses fitur Remote Play dari konsol PS5.

Sony juga berencana menutup aplikasi PlayStation Plus untuk PC pada bulan depan. Keputusan tersebut diambil karena jumlah penggunanya dinilai masih terbatas. Selama ini, aplikasi tersebut lebih banyak digunakan untuk mengakses gim PS3 dan PS4.

Dari sisi kualitas, cloud streaming melalui PlayStation Plus Premium memungkinkan GTA 6 dimainkan dengan kualitas setara PS5. Hal ini berbeda dengan Xbox Cloud Gaming yang menggunakan pengaturan grafis setara Xbox Series S.

Selain itu, Xbox Cloud Gaming mulai menerapkan pembatasan durasi bermain pada bulan ini. Sementara itu, PlayStation Plus Premium tidak menerapkan batasan waktu serupa.

Di luar fitur streaming, GTA 6 juga mencatatkan pencapaian besar sejak peluncurannya. Sony mengumumkan bahwa gim tersebut menjadi perilisan terbesar dalam sejarah platform PlayStation.

Lebih dari 39 juta pemain unik tercatat menjelajahi wilayah Leonida melalui PS5 pada akhir pekan pertama peluncuran. Total waktu bermain mereka mencapai 683 juta jam.

Rockstar Games juga mengungkapkan bahwa GTA 6 telah terjual sebanyak 32,5 juta unit melalui pemesanan awal atau pre-order. Penjualan tersebut menghasilkan pendapatan ritel sebesar USD 3,79 miliar pada hari pertama peluncuran.