JawaPos.com - Belum ada kepastian kapan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) akan mendapatkan versi PC resmi. Namun, sejumlah pengembang tidak resmi mulai berupaya menghadirkan gim besutan Rockstar Games tersebut ke platform PC melalui proses rekompilasi.

Menariknya, upaya tersebut menunjukkan perkembangan cukup pesat. Proyek bernama Leonida dikabarkan telah berhasil menjalankan GTA 6 di PC. Meski begitu, Rockstar Games telah menutup server Discord proyek tersebut.

Seperti dilansir dari Engadget, Leonida bukan satu-satunya proyek yang mencoba menghadirkan GTA 6 ke PC. Situs Port Watch VI turut memantau sejumlah upaya rekompilasi.

Salah satu proyek yang mereka pantau diklaim sudah berhasil memuat gim, bahkan memungkinkan pemain bergerak dan berinteraksi dengan karakter non-pemain atau NPC. Namun, seluruh aktivitas tersebut masih berjalan dengan sangat lambat.

Kemunculan berbagai proyek tersebut diduga berkaitan dengan kebocoran berkas GTA 6 versi Xbox oleh kelompok peretas Cyberleek. Berkas yang bocor mencakup file eksekusi yang berpotensi membantu pengembang dalam proses rekompilasi gim.

Proses ini juga berpotensi semakin terbantu dengan kehadiran perangkat pengodean berbasis kecerdasan artifisial (AI). Pengembang tidak harus mengemulasikan seluruh sistem konsol, melainkan berfokus membuat gim dapat berjalan pada perangkat keras PC.

Di sisi lain, para pemain juga mulai menemukan cara untuk mengatasi keterbatasan frame rate 30 fps pada konsol. Sejumlah modder bahkan mencoba memanfaatkan teknologi tambahan agar pengalaman bermain terasa lebih mulus.

Sementara itu, pemilik GTA 6 di PlayStation 5 (PS5) dapat memanfaatkan alat penyempurnaan video Veyra dan teknologi DLSS 5 dari NVIDIA untuk meningkatkan frame rate yang dirasakan saat bermain.

Caranya dengan menjalankan GTA 6 versi PS5 melalui perangkat penangkap video atau capture card 4K maupun fitur Remote Play milik Sony. Selanjutnya, Veyra dapat menerapkan teknologi frame generation dan sejumlah peningkatan berbasis DLSS 5 untuk melampaui batas 30 fps bawaan konsol.

Namun, metode tersebut belum sepenuhnya ideal. Penggunaan frame generation, pemrosesan tambahan melalui GPU, hingga streaming jarak jauh berpotensi menimbulkan latensi yang cukup signifikan.

Sementara itu, pemain GTA 6 di Xbox memiliki cara lain untuk mendapatkan pengalaman bermain dengan frame rate lebih tinggi. Mereka menemukan sebuah glitch sederhana yang memungkinkan gim berjalan pada 40 fps.

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Angka tersebut memang belum mencapai 60 fps, tetapi tetap menawarkan pergerakan yang lebih mulus dibandingkan pengaturan standar 30 fps. Belum diketahui berapa lama celah tersebut akan tetap bisa dimanfaatkan sebelum Rockstar Games menutupnya.