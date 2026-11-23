JawaPos.com - Peluncuran Grand Theft Auto VI (GTA 6) tidak otomatis membuat seluruh gamer di dunia bisa menikmati permainan tersebut melalui jalur resmi. Sejumlah negara tercatat masih menghadapi pembatasan distribusi dan ada pula sebagian lainnya tidak memiliki akses ke toko digital resmi yang menjual game besutan Rockstar Games itu.

Tiongkok, Rusia, hingga sejumlah negara di Timur Tengah termasuk wilayah yang kerap disebut memiliki keterbatasan akses terhadap GTA 6. Namun, tidak semua kondisi tersebut disebabkan oleh larangan pemerintah. Ada pula yang berkaitan dengan kebijakan sensor, sanksi geopolitik, hingga pembatasan layanan toko digital.

Hal ini penting diluruskan karena sejumlah daftar negara yang beredar di internet menyebut GTA 6 telah dilarang secara menyeluruh. Padahal tidak semua negara tersebut mengeluarkan keputusan resmi yang melarang masyarakatnya memainkan game tersebut.

Tiongkok Terhalang Aturan Sensor Ketat Tiongkok menjadi salah satu negara yang paling sulit dijangkau oleh distribusi resmi GTA 6. Penyebab utama, regulasi pemerintah yang sangat ketat terhadap peredaran video game asing.

Setiap game yang ingin dipasarkan secara resmi di Tiongkok daratan harus melewati proses persetujuan pemerintah. Konten yang mengandung kekerasan ekstrem, kriminalitas, unsur seksual, hingga narkoba berpotensi tidak mendapatkan izin edar.

GTA 6 sendiri mengangkat kehidupan kriminal di dunia fiksi dengan berbagai adegan kekerasan dan tema dewasa. Karakteristik tersebut membuat peluang distribusi resminya di Tiongkok menghadapi hambatan besar.

Meski demikian, bukan berarti seluruh gamer di negara tersebut sama sekali tidak bisa memainkan GTA 6. Salinan impor maupun akun dari wilayah lain bisa menjadi jalur alternatif, meskipun akses dan legalitasnya tetap bergantung pada aturan setempat.

Rusia Bukan karena GTA 6 Dilarang Situasi berbeda terjadi di Rusia. Ketidaktersediaan GTA 6 melalui PlayStation Store lokal bukan semata-mata karena pemerintah Rusia melarang game tersebut.

Persoalannya berkaitan dengan keputusan Sony dan Microsoft yang menghentikan sejumlah layanan toko digital mereka di Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 lalu yang kemudian memicu sanksi internasional.

Dampaknya, gamer Rusia menghadapi keterbatasan untuk membeli game secara resmi melalui platform digital tersebut. Dengan demikian, Rusia lebih tepat disebut mengalami hambatan distribusi akibat situasi geopolitik, bukan larangan khusus terhadap GTA 6.

Sejumlah Negara Timur Tengah Mengalami Pembatasan Sejumlah negara Timur Tengah juga kerap masuk dalam daftar wilayah yang disebut tidak bisa mengakses GTA 6 secara resmi. Kuwait, Oman, Bahrain, Qatar, dan Lebanon termasuk negara yang sering dikaitkan dengan pembatasan distribusi game tersebut.

Aturan sensor lokal dan standar klasifikasi usia menjadi faktor yang memengaruhi ketersediaan game dengan konten dewasa. Kekerasan, kriminalitas, dan materi sensitif dalam GTA 6 berpotensi berbenturan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara.

Namun, kondisi setiap negara tidak bisa disamaratakan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), misalnya, disebut telah mengizinkan peredaran GTA 6 dengan klasifikasi usia 21 tahun ke atas.

Perbedaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah tidak memiliki satu aturan tunggal terkait distribusi game dewasa.

Taiwan dan Negara Lain yang Sering Salah Disebut Melarang GTA 6 Taiwan juga sempat masuk dalam berbagai daftar negara yang disebut melarang GTA 6. Namun, kabar tersebut perlu dilihat secara hati-hati. Salah satu sumber kesalahpahaman berasal dari ketidaktersediaan penawaran bonus prapemesanan GTA 6 melalui layanan PlayStation GTA+ di sejumlah wilayah.

Padahal tidak masuk dalam daftar wilayah penerima promosi tidak otomatis berarti sebuah negara melarang penjualan atau permainan GTA 6. Bahkan, sejumlah laporan menyebut salinan game tersebut telah muncul untuk dijual di Taiwan.

Selain itu, Korea Utara dan Tajikistan juga kerap disebut sebagai wilayah yang sulit mengakses GTA 6 secara resmi. Ketatnya pengawasan terhadap media asing serta pembatasan distribusi hiburan menjadi faktor yang memengaruhi akses terhadap game dari luar negeri.

Mengapa GTA 6 Tidak Bisa Dijual Resmi di Sejumlah Negara? Jika ditelusuri lebih jauh, terdapat tiga faktor utama yang membuat distribusi GTA 6 tidak merata di seluruh dunia. Pertama, aturan sensor dan regulasi konten. Game dengan unsur kekerasan, kriminalitas, seksualitas, dan narkoba berpotensi tidak lolos proses klasifikasi atau persetujuan di negara tertentu.

Kedua, faktor geopolitik dan sanksi internasional. Kasus Rusia menjadi contoh bagaimana konflik politik dapat berdampak langsung terhadap akses gamer ke platform distribusi digital.

Ketiga, kebijakan regional dan lisensi promosi. Tidak tersedianya bonus prapemesanan atau layanan berlangganan di suatu wilayah sering kali disalahartikan sebagai larangan resmi terhadap game.

Karena itu, penting membedakan antara negara yang benar-benar melarang peredaran sebuah game dan negara yang hanya tidak menyediakan akses pembelian melalui toko digital tertentu.