JawaPos.com - Tamagotchi, permainan hewan peliharaan digital portabel asal Jepang, genap berusia 30 tahun pada Senin (23/11). Mainan yang memungkinkan pemain merawat makhluk virtual tersebut telah mencatat total pengiriman lebih dari 100 juta unit dan popularitasnya terus meluas ke berbagai negara.

Dilansir dari Kyodo, Senin (23/11), permainan besutan produsen mainan Jepang, Bandai Co., itu memungkinkan pengguna memberi makan dan merawat Tamagotchi, makhluk menyerupai alien yang dapat tumbuh menjadi beragam karakter. Jenis karakter yang muncul bergantung pada cara pemain merawatnya.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 1996, mainan digital berbentuk telur tersebut langsung menjadi fenomena. Tamagotchi terutama digemari kalangan anak muda, termasuk siswi sekolah menengah atas yang kala itu kerap menggantungkan perangkat tersebut pada tas mereka menggunakan rantai.

Seiring waktu, Tamagotchi mengalami berbagai pengembangan. Bandai menambahkan sejumlah fitur, termasuk kemampuan bermain bersama melalui komunikasi inframerah. Popularitasnya juga semakin meningkat setelah permainan tersebut diadaptasi menjadi serial animasi televisi.

Pada 2025, total pengiriman perangkat Tamagotchi telah melampaui 100 juta unit. Menurut data perusahaan, sekitar 49 persen di antaranya dipasarkan di Jepang, sedangkan kawasan Amerika menyumbang 33 persen. Sementara itu, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika mencakup 16 persen.

Saat ini, perangkat Tamagotchi tersedia di lebih dari 50 negara dan wilayah.

Salah satu inovasi terbarunya adalah Tamagotchi Paradise yang diluncurkan pada musim panas 2025. Perangkat ini dilengkapi tombol putar yang memungkinkan pemain memperbesar tampilan untuk melihat hewan peliharaan virtual mereka hingga pada tingkat sel.

Tak hanya menarik perhatian generasi muda, Tamagotchi juga kembali dimainkan oleh orang dewasa yang pernah mengenalnya saat kecil. Kebangkitan versi terbaru perangkat tersebut turut didorong nostalgia terhadap era Heisei, periode 1989 hingga 2019.