JawaPos.com - Rockstar Games memastikan Grand Theft Auto 6 (GTA 6) tidak akan menghadirkan opsi 60 FPS di konsol generasi saat ini, termasuk PlayStation 5 Pro.

Keterbatasan tersebut bukan hanya disebabkan kemampuan grafis konsol, melainkan juga karena prosesor yang belum cukup kuat untuk menjalankan simulasi kompleks di dalam permainan dengan frame rate lebih tinggi.

Kepastian ini sekaligus memupus harapan pemain yang menantikan kehadiran Performance Mode setelah GTA 6 dirilis.

Sebelumnya, sejumlah penggemar berharap Rockstar menyediakan pilihan 60 FPS atau setidaknya 40 FPS melalui pembaruan setelah peluncuran.

Harapan tersebut muncul karena sejumlah pengembang gim lain sudah menawarkan pilihan antara kualitas visual dan kelancaran permainan di konsol generasi sekarang.

Namun, Rockstar memberikan penjelasan berbeda. Dalam wawancara dengan Kotaku, pengembang mengungkap bahwa peningkatan kemampuan perangkat keras PS5 Pro belum cukup untuk menjalankan GTA 6 pada frame rate yang lebih tinggi.

Prosesor PS5 Pro Jadi Salah Satu Kendala Utama Technology Production Director Rockstar Games, Marc Chambers, menjelaskan bahwa GTA 6 dirancang dengan teknologi grafis yang cukup berat.

Pada versi standar, permainan ini sudah memanfaatkan ray-traced reflections dan global illumination.

Kedua teknologi tersebut berperan menghasilkan pantulan cahaya dan pencahayaan lingkungan yang lebih realistis.

Sementara itu, PlayStation 5 Pro mendapatkan peningkatan tambahan berupa ray-traced shadows atau bayangan berbasis ray tracing.

Konsol tersebut juga memanfaatkan teknologi PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) untuk meningkatkan ketajaman visual melalui proses upscaling.

Meski demikian, peningkatan kemampuan grafis tersebut tidak otomatis membuat GTA 6 bisa berjalan pada 60 FPS.

"PS5 Pro memiliki prosesor grafis dan teknologi upscaling yang lebih baik, yang kami manfaatkan untuk meningkatkan fidelitas visual gim," jelas Marc Chambers.

Namun, ia menegaskan bahwa kemampuan prosesor utama konsol tersebut masih belum memadai.

"Meskipun prosesor utama PS5 Pro sedikit lebih baik dibandingkan PS5 standar, kemampuannya belum cukup kuat untuk menjalankan simulasi kompleks gim ini pada frame rate yang lebih tinggi," lanjut Chambers.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan hanya soal kemampuan menghasilkan gambar dengan kualitas tinggi.

GTA 6 juga membutuhkan sumber daya komputasi untuk menjalankan berbagai sistem simulasi di dalam permainan.

Mengapa 60 FPS Butuh Performa Lebih Besar? Frame rate atau FPS (frames per second) menunjukkan jumlah gambar yang dapat ditampilkan dalam satu detik.

Semakin tinggi angkanya, semakin banyak gambar yang diproses sehingga pergerakan karakter dan lingkungan terlihat lebih mulus.

Pada 30 FPS, konsol harus menghasilkan 30 gambar setiap detik. Sementara itu, 60 FPS membutuhkan kemampuan menghasilkan dua kali lipat jumlah gambar dalam periode yang sama.

Artinya, perangkat keras harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan kelancaran tersebut, terutama ketika gim memiliki dunia terbuka dengan banyak aktivitas dan sistem yang berjalan bersamaan.

Dalam kasus GTA 6, Rockstar tampaknya lebih memprioritaskan kompleksitas simulasi dan kualitas visual dibandingkan mengejar frame rate tinggi.

Hal ini juga menjelaskan mengapa PS5 Pro yang memiliki GPU lebih bertenaga belum tentu mampu menjalankan gim tersebut pada 60 FPS.

Peningkatan GPU tidak serta-merta mengatasi keterbatasan CPU yang bertanggung jawab terhadap berbagai proses simulasi.

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Apakah GTA 6 Bisa Mendapatkan Mode 60 FPS? Untuk saat ini, pemain PS5, PS5 Pro, Xbox Series X, dan Xbox Series S perlu bersiap memainkan GTA 6 di 30 FPS.

Rockstar belum memberikan indikasi bahwa pembaruan setelah peluncuran akan menghadirkan opsi 40 FPS maupun 60 FPS untuk konsol generasi sekarang.

Dengan demikian, pemain yang mengharapkan pengalaman bermain lebih mulus melalui Performance Mode tampaknya harus menurunkan ekspektasi.

Kondisi ini juga memperlihatkan besarnya tuntutan teknis GTA 6 terhadap perangkat keras konsol.