JawaPos.com - Peluncuran Grand Theft Auto VI (GTA 6) pada 19 November 2026 rupanya menjadi momen yang sudah lama dinantikan seorang anggota kepolisian di Samarinda, Kalimantan Timur.

Saking antusiasnya, polisi bernama Aipda Dede Sumarna itu rela menunda cuti tahunan dan mengambilnya langsung selama 12 hari di bulan ini, agar bisa memainkan game besutan Rockstar Games tersebut tanpa terganggu pekerjaan.

Cerita Dede menjadi viral setelah foto surat pengajuan cuti dan aktivitas bermain game miliknya beredar di media sosial.

Hal yang paling mencuri perhatian adalah keterangan tujuan perjalanan menuju Vice City, kota fiktif yang menjadi latar utama GTA 6.

Dede diketahui merupakan personel Bhabinkamtibmas di Polresta Samarinda yang juga aktif sebagai kreator konten gaming.

Ia mengambil cuti tahunan mulai 18 hingga 29 November 2026. Jadwal tersebut sengaja dipilih agar bertepatan dengan hari pertama peluncuran GTA 6.

Dengan begitu, ia memiliki waktu cukup panjang untuk menjajal permainan yang sudah bertahun-tahun dinantikan para penggemar Grand Theft Auto (GTA).

Sudah Siapkan Cuti Sejak GTA 6 Ditunda Antusiasme Dede terhadap game GTA 6 ternyata bukan muncul secara mendadak atau FOMO.

Melalui cerita yang ramai di media sosial, ia mengungkapkan bahwa rencana mengambil cuti sudah disiapkan sejak Rockstar Games mengumumkan penundaan jadwal peluncuran game tersebut.

Ia kemudian menyesuaikan jadwal cuti tahunannya dengan tanggal rilis terbaru agar bisa menikmati permainan sejak hari pertama tersedia.

Dukungan dari keluarga juga membuat rencana tersebut semakin mudah diwujudkan. Sang istri bahkan ikut mendukung hobinya dengan membelikan GTA 6 untuk dimainkan setelah resmi dirilis.

Dede juga menjelaskan bahwa cuti selama hampir dua pekan tersebut merupakan cuti tahunan reguler, bukan izin khusus untuk bermain game.

Cuti tahunan merupakan hak anggota kepolisian yang dapat diajukan dan diberikan melalui persetujuan pimpinan.

Dengan demikian, Dede tetap mengikuti mekanisme kepegawaian yang berlaku di kesatuannya.

Surat Cuti Bertuliskan Vice City Ternyata Editan Bagian lain yang membuat kisah Dede ramai diperbincangkan adalah foto surat cutinya. Dalam unggahan yang beredar, terlihat keterangan tujuan perjalanan menuju Vice City.

Bagi penggemar GTA, nama tersebut tentu sudah tidak asing. Vice City merupakan kota fiktif yang menjadi salah satu lokasi ikonis dalam waralaba Grand Theft Auto dan kembali menjadi latar utama GTA 6.

Namun, ada fakta menarik di balik foto tersebut. Dede mengungkapkan bahwa tulisan Vice City sebenarnya hanya hasil editan untuk bercanda dengan warganet.

Surat cuti yang dikeluarkan kesatuan memang benar adanya. Akan tetapi, tujuan perjalanan yang tercantum dalam dokumen aslinya adalah Samarinda, bukan Vice City.

Candaan tersebut kemudian membuat unggahan Dede semakin menarik perhatian pengguna media sosial, terutama komunitas gamer yang sudah lama menunggu kehadiran GTA 6.

Aktif Jadi YouTuber Gaming, Kantor Mendukung Di luar pekerjaannya sebagai anggota kepolisian, Dede juga dikenal aktif membuat konten seputar permainan digital melalui akun Instagram @omsenanggamer27hd.

Ia kerap membagikan aktivitas bermain game, termasuk melakukan siaran langsung atau live streaming dengan dukungan perangkat gaming yang cukup lengkap.

Menurut Dede, lingkungan kantornya juga sudah mengetahui aktivitasnya sebagai kreator konten gaming.

Bahkan, ia mengaku mendapatkan dukungan dari rekan kerja maupun kesatuannya selama aktivitas tersebut tidak mengganggu tanggung jawab sebagai anggota kepolisian.

Respons akun resmi Humas Polresta Samarinda turut menambah keseruan cerita ini. Alih-alih memberikan komentar formal, akun tersebut justru ikut melontarkan candaan dengan menitipkan salam kepada Lucia, salah satu karakter dalam GTA 6.

Baca Juga:Estimasi Waktu dan Biaya Menamatkan GTA 6

Interaksi tersebut memperlihatkan bagaimana cerita cuti Dede tidak hanya menjadi perhatian komunitas gamer, tetapi juga mendapat respons santai dari lingkungan tempatnya bertugas.

Ingat, GTA 6 Punya Batasan Usia Pemain Meski antusias menyambut peluncuran GTA 6, Dede tetap mengingatkan pemain agar tidak sekadar mengikuti keseruan permainan.

Ia mengajak para gamer untuk mengambil sisi positif dari cerita maupun karakter yang ada di dalam game.

Pemain juga diminta memahami bahwa permainan tersebut memiliki klasifikasi usia tertentu.

Hal ini penting mengingat GTA merupakan waralaba game yang dikenal menghadirkan tema kriminalitas, kekerasan, serta berbagai konten yang ditujukan bagi pemain dewasa.

Karena itu, orang tua perlu memperhatikan klasifikasi usia sebelum memberikan akses permainan kepada anak-anak.

Kisah Dede menjadi gambaran bagaimana peluncuran sebuah game besar bisa begitu dinantikan penggemarnya, bahkan sampai masuk dalam perencanaan cuti tahunan.