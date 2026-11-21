JawaPos.com - Peluncuran Grand Theft Auto VI (GTA 6) langsung mencetak rekor di industri hiburan dunia.

Kurang dari 24 jam setelah resmi dirilis pada 19 November 2026, game besutan Rockstar Games tersebut dilaporkan meraup pendapatan lebih dari USD 2,36 miliar atau sekitar Rp 41 triliun lebih.

Capaian ini menjadikan GTA 6 sebagai salah satu peluncuran hiburan paling sukses sepanjang sejarah.

Berdasarkan data perusahaan intelijen pasar Sensor Tower, GTA 6 telah terjual sebanyak 24,59 juta kopi pada hari pertama peluncurannya.

Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme pemain setelah game yang sudah lama dinantikan itu mengalami dua kali penundaan jadwal rilis.

Senior Vice President of Video Game Insights Sensor Tower, Karl Kontus mengatakan, GTA 6 berhasil menarik perhatian konsumen bahkan sebelum tersedia untuk dimainkan.

"GTA VI telah memikat konsumen dan menjadi game terlaris tahun 2026 berdasarkan prapemesanan saja, dengan total pendapatan prapemesanan melampaui USD 2 miliar hingga hari peluncuran," kata Karl Kontus kepada Deadline, Kamis (19/11).

Penjualan GTA 6 Melonjak Jelang Peluncuran Pendapatan GTA 6 sebenarnya sudah mencetak rekor sebelum game tersebut resmi tersedia. Pada Rabu (18/11), nilai penjualan prapemesanan atau pre-order tercatat mencapai USD 1,65 miliar.

Namun, angka tersebut kembali melonjak sekitar USD 710 juta dalam beberapa jam menjelang peluncuran.

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Banyak pemain memilih mengunduh game lebih awal agar bisa langsung memainkannya begitu server dan akses permainan tersedia.

Besarnya minat pemain game tersebut juga terlihat dari ukuran file GTA 6 yang mencapai 212 GB.

Meski membutuhkan ruang penyimpanan cukup besar, hal itu tidak menyurutkan antusiasme penggemar untuk mendapatkan game terbaru dalam seri Grand Theft Auto.

Dari total 24,59 juta kopi yang terjual, sekitar 75 persen berasal dari platform PlayStation. Sementara sisanya dibeli oleh pengguna konsol Xbox.

Dengan laju penjualan tersebut, GTA 6 diperkirakan berpeluang menembus pendapatan USD 3 miliar hanya dalam beberapa pekan setelah peluncuran.

Angka itu bahkan berpotensi bertambah ketika mode multipemain GTA Online mendapatkan integrasi dengan game terbaru tersebut dalam beberapa bulan mendatang.

Lampaui Rekor GTA 5 dan Industri Hiburan Kesuksesan GTA 6 semakin mencolok jika dibandingkan dengan pendahulunya. Saat pertama kali diluncurkan pada 2013, Grand Theft Auto V (GTA 5) mencatat pendapatan sekitar USD 800 juta pada hari pertama.

Artinya, pencapaian GTA 6 dalam waktu kurang dari 24 jam sudah jauh melampaui rekor pendapatan peluncuran GTA 5.

Kesuksesan ini tidak datang secara tiba-tiba. Rockstar Games mengembangkan GTA 6 selama lebih dari satu dekade sejak seri kelima dirilis.

Penantian panjang tersebut membuat game ini menjadi salah satu produk hiburan yang paling banyak diperbincangkan sepanjang 2026.

Dalam GTA 6, pemain mengikuti kisah Jason dan Lucia, dua karakter yang menjalani kehidupan kriminal di negara bagian fiktif Leonida.

Wilayah tersebut terinspirasi dari Florida, Amerika Serikat, dengan Vice City sebagai salah satu lokasi utama permainan.

Kombinasi dunia terbuka, cerita kriminal, dan kebebasan menjelajahi lingkungan permainan menjadi daya tarik utama yang membuat seri Grand Theft Auto memiliki basis penggemar besar.

GTA 6 Jadi Fenomena Budaya Populer Dampak GTA 6 ternyata tidak hanya terasa di industri video game. Peluncurannya juga memengaruhi percakapan publik, media massa, hingga aktivitas sejumlah perusahaan dan tokoh terkenal.

Salah satu contohnya terlihat dalam pertandingan NBA antara Miami Heat dan Milwaukee Bucks pada Rabu (18/11).

Miami Heat mengusung tema GTA 6 dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 137-130 atas Milwaukee Bucks.

Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana peluncuran game ini dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pemasaran lintas industri.

Di sisi lain, muncul pula perdebatan mengenai dampak peluncuran GTA 6 terhadap produktivitas pekerja.

Banyak penggemar disebut mengambil cuti atau tidak masuk kerja demi memainkan game yang sudah dinantikan selama bertahun-tahun tersebut.

Media Fox News bahkan mengkritik fenomena tersebut. Pembawa acara Harris Faulkner menyinggung kontradiksi antara keluhan generasi muda mengenai mahalnya biaya hidup dan keputusan mereka meninggalkan pekerjaan demi bermain video game.

"Jika generasi ini ingin berbicara tentang keterjangkauan hidup, tetapi mereka bersedia menyebabkan kerugian pendapatan miliaran dolar pada hari seperti ini hanya untuk bermain game, itu mungkin memberi tahu kita semua yang perlu kita ketahui tentang apa yang perlu kita bicarakan dengan generasi muda ini," ujar Faulkner.

Ia kemudian menambahkan, "Pergilah bekerja."

Meski menuai kritik, kontroversi tersebut justru memperluas pembicaraan mengenai GTA 6 di seluruh dunia.

Sejumlah media internasional, termasuk CNN, BBC, The New York Times, The Guardian, dan The New Yorker, turut mengangkat fenomena peluncurannya.

Selain itu, popularitas GTA 6 juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak di luar industri game.

Gedung Putih, HGTV, Presiden Brasil, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, hingga Bandara Internasional Miami ikut mengaitkan konten mereka dengan fenomena tersebut.

Sejumlah musisi, perusahaan teknologi, dan lembaga pemerintahan juga ikut meramaikan percakapan di media sosial.

Bahkan, grup musik The The yang dipimpin Matt Johnson memiliki keterkaitan langsung dengan game tersebut.

Salah satu lagu mereka masuk dalam daftar musik yang dapat didengarkan pemain melalui stasiun radio di dalam permainan.

Sementara itu, platform Spotify dan sejumlah lembaga pemerintahan turut memanfaatkan popularitas GTA 6 untuk membuat unggahan bertema game tersebut.

Di YouTube dan Twitch, ratusan siaran langsung memperlihatkan pemain menjelajahi dunia GTA 6.

Jutaan penonton mengikuti berbagai konten, mulai dari penelusuran rahasia permainan atau Easter egg, perburuan fitur tersembunyi, hingga sekadar menyaksikan pemain berkeliling di dunia virtual.

Dengan capaian penjualan miliaran dolar, perhatian media internasional, dan keterlibatan berbagai tokoh serta institusi, GTA 6 membuktikan bahwa video game kini memiliki pengaruh yang jauh melampaui industri hiburan digital.