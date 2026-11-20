JawaPos.com - Menamatkan Grand Theft Auto VI (GTA 6) ternyata membutuhkan lebih dari sekadar membeli game.

Pemain juga perlu menyiapkan waktu bermain yang cukup panjang, bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan jam jika ingin menjelajahi seluruh konten yang tersedia.

Kabar baiknya, pemain tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk menyelesaikan cerita utama GTA 6. Seluruh perjalanan Jason Duval dan Lucia Caminos hingga akhir permainan sudah tersedia dalam Standard Edition.

Dengan harga Rp 1.321.000 di PlayStation Store Indonesia, pemain bisa menikmati keseluruhan kampanye utama tanpa harus membeli DLC atau melakukan transaksi mikro untuk membuka kelanjutan cerita.

Sementara itu, estimasi waktu untuk menamatkan cerita utama GTA 6 berada di kisaran 65-80 jam dengan rata-rata sekitar 73 jam.

Durasi tersebut bisa lebih singkat jika pemain hanya berfokus menyelesaikan misi utama, atau jauh lebih panjang apabila ikut mengerjakan berbagai aktivitas sampingan.

Lantas, berapa sebenarnya biaya yang perlu disiapkan dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menamatkan GTA 6?

Biaya Menamatkan Cerita Utama GTA 6 Cukup Rp 1,3 Juta Bagi pemain yang hanya ingin mengikuti perjalanan Jason dan Lucia dari awal hingga akhir, Standard Edition sudah mencukupi.

Di PlayStation Store Indonesia per 19 November 2026, GTA 6 Standard Edition dibanderol Rp 1.321.000 atau setara USD 79,99.

Harga tersebut sudah mencakup seluruh kampanye utama. Artinya, tidak ada keharusan membeli konten tambahan untuk membuka bab cerita berikutnya, menghadapi bos terakhir, atau mendapatkan ending permainan.

Dengan demikian, perhitungan biaya untuk menamatkan cerita utama cukup sederhana.

Pemain hanya perlu membayar harga game sebesar Rp 1.321.000. Tidak ada biaya DLC wajib, sehingga pengeluaran tambahan untuk menyelesaikan kampanye utama adalah Rp 0.

Hal ini tentu menjadi pertimbangan penting, terutama bagi pemain yang ingin menikmati GTA 6 tanpa harus terus mengeluarkan uang setelah membeli game.

Ultimate Edition Lebih Mahal Rp 333 Ribu, Apa Bedanya? Rockstar Games juga menyediakan Ultimate Edition bagi pemain yang ingin mendapatkan pengalaman lebih lengkap.

Versi ini dijual dengan harga Rp 1.654.000 atau USD 99,99. Jika dibandingkan dengan Standard Edition, terdapat selisih sekitar Rp 333.000.

Namun, tambahan biaya tersebut bukan untuk membuka cerita utama. Konten yang ditawarkan lebih banyak berkaitan dengan kendaraan, senjata, kosmetik, serta sejumlah aktivitas tambahan.

Beberapa konten yang tersedia dalam Ultimate Edition antara lain:

1. Kendaraan eksklusif Pemain mendapatkan sejumlah kendaraan tambahan, seperti mobil '95 Grotti Cheetah, '67 Vapid Dominator Buggy, perahu Shitzu Squalo, serta kendaraan yang tersedia di safehouse Jason.

2. Senjata dan kustomisasi Ada tambahan senjata Revolver Hawk & Little Morgan serta pilihan ukiran dan skin senjata eksklusif.

3. Akses toko dan kosmetik Paket tambahan ini juga mencakup akses ke sejumlah lokasi dan layanan, termasuk bengkel modifikasi Rideout Customs dan One-Eyed Willie's, toko pakaian Stock 305, paket Vice City Styles, Sara's Unisex Salon, serta studio tato Electric Fang.

4. Misi sampingan opsional Pemain juga mendapatkan akses ke misi penggerebekan markas geng PTT Youngin$ Compound dan misi koleksi mobil klasik atau Classic Car Collection.

Jika sudah membeli Standard Edition, pemain bisa memperoleh tambahan konten tersebut melalui Ultimate Edition Upgrade dengan biaya sekitar USD 20 atau Rp 333 ribuan.

Jadi, keputusan membeli Ultimate Edition sebenarnya kembali pada kebutuhan masing-masing pemain. Jika hanya ingin menamatkan cerita Jason dan Lucia, Standard Edition sudah cukup.

Berapa Jam untuk Menamatkan GTA 6? Selain biaya, durasi permainan menjadi hal yang perlu diperhitungkan sebelum memulai petualangan di Leonida.

GTA 6 memiliki dunia terbuka yang luas dengan berbagai aktivitas di luar misi utama. Pemain bisa menghabiskan waktu menjelajahi Vice City, mengendarai berbagai kendaraan, mengembangkan karakter, hingga menyelesaikan pekerjaan sampingan.

Berdasarkan estimasi waktu bermain yang telah dilakukan beberapa media luar yang melakukan preview awal game ini, berikut gambaran durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan GTA 6.

Pemain yang hanya berfokus pada misi utama bisa menyelesaikan permainan dalam waktu sekitar 42-60 jam. Namun, durasinya dapat meningkat apabila pemain menikmati alur cerita secara perlahan dan tidak terburu-buru menyelesaikan setiap misi.

Untuk pengalaman bermain yang lebih normal, estimasi 65-80 jam menjadi gambaran yang bisa digunakan. Rata-ratanya berada di sekitar 73 jam.

Sementara itu, pemain yang ingin menyelesaikan seluruh aktivitas sampingan perlu menyiapkan waktu sekitar 80-120 jam.

Jika targetnya adalah mencapai penyelesaian 100 persen, waktu bermain bahkan bisa menembus 150-200 jam atau lebih.

Menamatkan GTA 6 Bisa Menghabiskan Waktu Lebih dari Satu Minggu

Jika dihitung berdasarkan kebiasaan bermain sehari-hari, menyelesaikan GTA 6 bukan perkara sebentar.

Dengan asumsi durasi cerita utama rata-rata 73 jam, pemain yang menghabiskan waktu tiga jam setiap hari membutuhkan sekitar 24-25 hari untuk menamatkannya.

Jika hanya bermain dua jam sehari, waktu yang diperlukan menjadi sekitar 36-37 hari.

Sebaliknya, pemain yang memiliki banyak waktu luang dan bermain enam jam sehari bisa menyelesaikan kampanye utama dalam sekitar 12 hari.

Perhitungannya tentu bisa berbeda karena setiap pemain memiliki gaya bermain masing-masing. Ada yang memilih langsung mengikuti misi utama, sementara lainnya lebih suka menjelajahi dunia terbuka sebelum melanjutkan cerita.

Perhitungan tersebut belum memasukkan waktu istirahat atau hari ketika pemain tidak sempat membuka game.

Jadi, Berapa Total Biaya dan Waktu untuk Tamat GTA 6? Jika tujuan utamanya hanya menyelesaikan cerita Jason dan Lucia, pemain perlu menyiapkan dana Rp 1.321.000 dan waktu bermain sekitar 65-80 jam.

Tidak ada kewajiban membeli DLC tambahan untuk mencapai akhir cerita. Ultimate Edition hanya menjadi pilihan bagi pemain yang ingin mendapatkan kendaraan, senjata, kosmetik, dan misi sampingan tambahan.

Sementara itu, bagi pemain yang ingin menikmati seluruh pengalaman GTA 6, termasuk aktivitas sampingan dan eksplorasi, waktu bermain yang perlu disiapkan bisa mencapai 150-200 jam lebih.

Dengan kata lain, GTA 6 bukan jenis game yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua malam. Pemain perlu menyiapkan anggaran pembelian sekaligus waktu luang yang cukup untuk menikmati petualangan di Leonida.