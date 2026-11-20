JawaPos.com - Grand Theft Auto VI (GTA 6) diperkirakan membawa pemain mengikuti perjalanan dua kriminal yang berusaha mengubah nasib, tetapi justru semakin dalam terjerat dunia kejahatan.

Melalui karakter Jason Duval dan Lucia Caminos, Rockstar Games menghadirkan kisah pelarian, pengkhianatan, ambisi, hingga perebutan kekuasaan di negara bagian fiksi Leonida dan pusat keramaiannya, Vice City.

Jika melihat garis besar petualangannya, GTA 6 tidak hanya akan berkutat pada aksi perampokan, pencurian kendaraan, atau baku tembak dengan aparat. Hubungan Jason dan Lucia menjadi bagian penting yang kemungkinan menentukan arah cerita.

Keduanya memiliki latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh tujuan yang sama: mendapatkan kehidupan lebih baik melalui jalan kriminal. Masalahnya, semakin besar uang yang mereka kejar, semakin banyak pula pihak yang ingin menjatuhkan mereka.

Pola cerita tersebut mengingatkan pada kisah kriminal legendaris Bonnie dan Clyde. Bedanya, GTA 6 membawa dinamika pasangan kriminal itu ke dunia modern dengan segala persoalan yang menyertainya, mulai dari kartel narkoba hingga korupsi aparat.

Lantas, seperti apa perjalanan Jason dan Lucia dari awal hingga akhir permainan?

Berawal dari Penjara, Jason dan Lucia Terjebak dalam Masalah Besar

Cerita GTA 6 memperkenalkan Lucia Caminos sebagai salah satu karakter utama yang baru saja menjalani masa hukuman di Leonida Penitentiary. Berasal dari Liberty City, Lucia memiliki masa lalu keras dan kemampuan bertarung yang telah diasah sejak kecil oleh ayahnya.

Setelah bebas dari penjara, Lucia berusaha mengambil kendali atas kehidupannya sendiri. Jason Duval menjadi sosok yang menjemput dan mendampinginya dalam memulai kembali kehidupan di Leonida Keys.

Sementara itu, Jason bukanlah kriminal yang benar-benar baru mengenal dunia bawah tanah. Sebelum bertemu kembali dengan Lucia, ia sudah bekerja di bawah pengawasan Brian, seorang tokoh lokal yang memiliki jaringan kriminal.

Pekerjaan Jason awalnya tergolong sederhana. Mulai dari penyelundupan, menagih uang sewa, hingga menyelesaikan perselisihan dengan kelompok kriminal lokal bernama Kingfishers.

Namun, kehidupan mereka berubah setelah sebuah pekerjaan yang semula terlihat mudah justru berakhir dengan kekacauan.

Kematian Donnie, pengkhianatan, serta keterlibatan sejumlah tokoh baru membuat situasi semakin rumit. Jason dan Lucia akhirnya terjebak dalam penyergapan yang melibatkan polisi korup dan kelompok bersenjata.

Keduanya tidak punya pilihan selain melarikan diri dari kawasan Keys. Dari sinilah petualangan kriminal mereka mulai berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar.

Port Gellhorn Menjadi Tempat Memulai Kehidupan dari Nol

Setelah berhasil melarikan diri, Jason dan Lucia menuju Port Gellhorn. Mereka bersembunyi di sebuah motel dalam kondisi yang jauh dari ideal. Jason bahkan mengalami luka yang membutuhkan perawatan.

Pada bagian ini, perjalanan Lucia menjadi salah satu fokus utama cerita. Ia harus mencari cara agar keduanya bisa bertahan hidup sekaligus membangun kembali jaringan kriminal.

Lucia kemudian berkenalan dengan Vicki, seorang penari klub, serta Moses Watkins yang membuka akses ke pasar barang curian.

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Dari jaringan tersebut, Lucia mulai terlibat dalam pencurian kendaraan dan berbagai aksi kriminal berskala kecil. Ia juga bekerja sama dengan sejumlah kenalan baru, termasuk Dunk.

Bagian ini berpotensi menjadi fase penting untuk memperkenalkan mekanisme permainan kepada pemain. Setelah sebelumnya diperlihatkan kehidupan Jason di Leonida Keys, pemain diajak melihat bagaimana Lucia bertahan di lingkungan baru.

Ketika kondisi Jason mulai pulih, keduanya kembali menyatukan langkah. Tujuan mereka berikutnya adalah Vice City, kota yang menawarkan peluang lebih besar sekaligus risiko yang tidak kalah berbahaya.

Vice City Mengubah Ambisi Jason dan Lucia

Vice City menjadi panggung utama petualangan Jason dan Lucia. Kota metropolitan yang identik dengan kehidupan mewah, hiburan malam, dan aktivitas kriminal ini membuka peluang bagi keduanya untuk meningkatkan skala operasi.

Jika sebelumnya mereka hanya menjalankan pekerjaan kecil demi bertahan hidup, kini Jason dan Lucia mulai berurusan dengan jaringan kriminal yang lebih besar.

Keduanya terlibat dalam transaksi narkoba, pencurian mobil mewah, hingga perampokan Bank Nasional Sinfrontera. Mereka juga berhadapan dengan sejumlah figur berpengaruh, termasuk keluarga Heder, Tyrone, dan Boobie.

Perubahan lingkungan ini kemungkinan menjadi salah satu daya tarik terbesar GTA 6. Pemain tidak hanya diajak menjelajahi kawasan perkotaan, tetapi juga melihat bagaimana dunia kriminal bekerja di balik gemerlap Vice City.

Uang yang diperoleh Jason dan Lucia mungkin semakin banyak. Namun, konsekuensinya juga semakin besar.

Keterlibatan mereka dalam perampokan kartel atau The Cartel Heist menjadi salah satu titik penting yang membuat keduanya masuk ke pusaran konflik kriminal tingkat tinggi.

Di sinilah ambisi mendapatkan kekayaan mulai berbenturan dengan kenyataan bahwa tidak semua orang bisa dipercaya.

Hubungan Jason dan Lucia Mulai Diuji Pengkhianatan

Setelah membangun jaringan di Vice City, Jason dan Lucia mulai berusaha menjadi pemain utama, bukan sekadar anak buah yang menjalankan perintah orang lain.

Keduanya mulai membangun operasi sendiri di kawasan Ocean Beach. Aktivitas mereka semakin beragam, mulai dari bisnis keamanan, pengiriman barang ilegal, hingga operasi penyamaran.

Namun, meningkatnya kekuatan juga membuat mereka semakin mudah menjadi sasaran aparat dan kelompok kriminal lain.

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Situasi tersebut memaksa Jason dan Lucia menggunakan jasa pengacara Abe Gonzalez dengan biaya yang tidak sedikit untuk menghadapi persoalan hukum.

Di tengah tekanan tersebut, hubungan keduanya juga mulai menghadapi ujian. Mereka harus berurusan dengan agen intelijen lokal VCIA, pengkhianatan dari orang-orang terdekat, serta sejumlah karakter baru seperti Nate, Rafa, dan Valentina.

Konflik ini menarik karena hubungan Jason dan Lucia kemungkinan tidak hanya menjadi pelengkap cerita. Kepercayaan di antara keduanya bisa menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan setiap misi.

Pemain pun berpotensi dihadapkan pada situasi ketika kepentingan pribadi dan kesetiaan terhadap pasangan tidak selalu berjalan searah.

Akhir Cerita GTA 6 Mengarah pada Pertarungan Hidup dan Mati

Memasuki bab terakhir, Jason dan Lucia sudah berada dalam situasi yang semakin sulit. Musuh dari berbagai kelompok kriminal, kartel, hingga aparat membuat ruang gerak mereka semakin terbatas.

Keduanya kembali harus bekerja sama dalam sejumlah operasi berisiko tinggi.

Salah satunya adalah Operation Savage Glory, sebuah misi untuk merebut kembali kiriman penting. Mereka juga kembali berhadapan dengan persoalan biaya pengacara dan situasi perlindungan saksi atau Protective Custody.

Seluruh perjalanan tersebut kemudian mengarah pada misi terakhir bertajuk The End of the Road.

Judul misi ini menarik untuk dicermati karena bisa menjadi petunjuk mengenai akhir perjalanan Jason dan Lucia. Apakah keduanya berhasil keluar dari dunia kriminal dengan membawa kekayaan yang selama ini dikejar, atau justru harus membayar mahal atas semua keputusan mereka?

Rockstar tampaknya memiliki ruang besar untuk menghadirkan akhir cerita yang emosional. Terlebih, hubungan dua karakter utama menjadi fondasi utama petualangan GTA 6.

Lima Bab Cerita, Petualangan GTA 6 Bisa Berlangsung Puluhan Jam

Secara keseluruhan, perjalanan Jason dan Lucia dibagi menjadi lima bab utama. Struktur tersebut membawa pemain dari kawasan Leonida Keys, Port Gellhorn, hingga pusat keramaian Vice City.

Kampanye utama diperkirakan memiliki sekitar 90-an misi, meskipun jumlah pastinya dapat berbeda bergantung pada penghitungan misi dan entri yang digunakan.

Pemain juga akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan dua karakter utama. Pada awal permainan, cerita memperkenalkan latar belakang Jason dan Lucia secara terpisah sebelum fitur pergantian karakter terbuka lebih leluasa seiring perkembangan alur.

Mekanisme tersebut berpotensi membuat pengalaman bermain lebih bervariasi. Jason dan Lucia memiliki latar belakang, jaringan pertemanan, serta kemampuan menghadapi masalah yang berbeda.

Selain mengikuti misi utama, pemain juga bisa menghabiskan waktu menjelajahi dunia terbuka Leonida. Aktivitas sampingan dan berbagai kemungkinan interaksi di dalam permainan berpotensi memperpanjang waktu bermain jauh melampaui kampanye utama.

Pada akhirnya, daya tarik GTA 6 bukan hanya terletak pada luasnya dunia permainan atau banyaknya aksi kriminal yang bisa dilakukan. Perjalanan Jason dan Lucia menawarkan cerita tentang dua orang yang ingin mengubah nasib, tetapi terus dihadapkan pada konsekuensi dari pilihan mereka sendiri.