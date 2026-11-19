JawaPos.com - Harga Grand Theft Auto VI (GTA 6) di PlayStation Store Indonesia terpantau mengalami kenaikan pada hari pertama peluncurannya, Kamis (19/11). Kenaikan tersebut mencapai Rp 164 ribu untuk Ultimate Edition, sedangkan Standard Edition naik Rp 131 ribu dibandingkan harga sebelumnya.

Perubahan harga ini membuat gamer Indonesia harus merogoh kocek lebih dalam jika baru berencana membeli game terbaru Rockstar Games tersebut. Padahal, GTA 6 baru tersedia untuk dimainkan setelah resmi meluncur secara global pada 19 November 2026 pukul 00.00 WIB.

Sebelum mengalami kenaikan, GTA 6 Standard Edition dijual dengan harga Rp 1.190.000. Sementara Ultimate Edition dibanderol Rp 1.490.000.

Namun, berdasarkan pantauan harga terbaru di PlayStation Store Indonesia, kedua edisi tersebut kini dijual lebih mahal.

Standard Edition mengalami kenaikan sebesar Rp 131 ribu menjadi Rp 1.321.000. Adapun Ultimate Edition naik Rp 164 ribu sehingga kini mencapai Rp 1.654.000.

Dengan perubahan tersebut, kenaikan harga kedua edisi berada di kisaran 11 persen dari banderol sebelumnya.

Perubahan harga GTA 6 cukup signifikan mengingat game tersebut baru memasuki masa peluncuran. Berikut perbandingan harga kedua edisinya di PlayStation Store Indonesia.

Kenaikan ini tentu menjadi pertimbangan tambahan bagi gamer yang belum melakukan pembelian.

Terlebih, harga GTA 6 sejak awal sudah tergolong tinggi dibandingkan harga sejumlah game AAA pada umumnya. Kini, calon pembeli harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk mendapatkan salinan digitalnya.

Mengapa Harga GTA 6 Bisa Naik Secepat Ini?

Sampai saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan perubahan harga GTA 6 di PlayStation Store Indonesia.

Karena itu, belum bisa dipastikan apakah kenaikan tersebut berkaitan dengan penyesuaian harga regional, kebijakan penerbit, perubahan kurs, atau faktor lainnya.

Meski demikian, perubahan ini menarik perhatian karena terjadi ketika game tersebut baru saja memasuki periode peluncuran.

Dalam praktiknya, harga game digital memang dapat mengalami penyesuaian berdasarkan kebijakan penerbit dan platform distribusi. Namun, tanpa keterangan resmi, penyebab spesifik kenaikan harga GTA 6 di Indonesia belum dapat disimpulkan.

Gamer Perlu Mempertimbangkan Sebelum Membeli

Bagi gamer yang belum membeli GTA 6, ada baiknya memeriksa kembali harga terbaru sebelum melakukan transaksi melalui PlayStation Store.

Selain menyiapkan anggaran, pemilik PlayStation 5 juga perlu memastikan kapasitas penyimpanan konsol mencukupi. Sebab, kebutuhan ruang instalasi GTA 6 diperkirakan mencapai lebih dari 200 GB.

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Dengan harga yang kini menembus Rp 1,3 juta untuk edisi Standard dan Rp 1,6 juta untuk Ultimate, keputusan membeli game ini tentu membutuhkan pertimbangan lebih matang.