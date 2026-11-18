JawaPos.com – Grand Theft Auto VI (GTA 6) ternyata bukan sekadar game kriminal yang mengandalkan aksi perampokan, baku tembak, dan kejar-kejaran polisi. Rockstar Games berhasil menciptakan dunia virtual yang terasa begitu hidup, sekaligus menghadirkan cerita emosional melalui dua karakter utamanya, Jason dan Lucia.

Dalam review yang diterbitkan The Guardian, GTA 6 dinilai sebagai salah satu pencapaian paling ambisius Rockstar Games. Dunia Leonida yang menjadi latar permainan menawarkan detail luar biasa, kebebasan eksplorasi yang luas, serta beragam aktivitas yang membuat pemain seolah benar-benar hidup di dalamnya.

Namun, kejutan terbesar GTA 6 justru bukan terletak pada kualitas grafis atau luasnya dunia permainan. Hubungan Jason dan Lucia menjadi kekuatan utama yang membedakan game ini dari seri Grand Theft Auto sebelumnya.

The Guardian bahkan mengungkapkan bahwa cerita kedua karakter tersebut mampu menghadirkan keterikatan emosional yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya dalam sebuah game GTA.

Meski demikian, GTA 6 bukan tanpa kekurangan. Sistem kontrol yang kompleks, mekanisme permainan yang terkadang menyulitkan, serta sejumlah situasi tidak terduga menjadi catatan di balik dunia virtualnya yang mengesankan.

Dunia Leonida Begitu Hidup, Pemain Bisa Melakukan Hampir Apa Saja Salah satu keunggulan paling mencolok GTA 6 adalah dunia Leonida yang dirancang dengan tingkat detail luar biasa.

Wilayah fiktif yang terinspirasi dari Florida, Amerika Serikat, tersebut menghadirkan berbagai lingkungan, mulai dari kawasan pesisir, permukiman sederhana, pusat perbelanjaan, hingga Vice City yang dipenuhi gedung mewah dan kehidupan malam.

Berbeda dari game dunia terbuka yang hanya menawarkan aktivitas utama dan sejumlah misi sampingan, GTA 6 memberikan kebebasan lebih luas kepada pemain.

Selain merampok bank, mencuri kendaraan, dan terlibat baku tembak, pemain dapat mengunjungi pusat kebugaran, berbelanja pakaian, berjalan-jalan di pantai sambil menikmati es krim, hingga merakit meja kopi. Aktivitas luar ruangan seperti memancing, berburu, bermain basket, dan berkayak juga tersedia.

Bahkan, pemain bisa menghabiskan waktu menikmati perjalanan di jalan raya sambil mendengarkan musik dari radio kendaraan.

The Guardian menggambarkan pengalaman menjelajahi GTA 6 seperti mencoba mengulas sebuah kota besar. Terlalu banyak hal yang dapat dilakukan sehingga sulit menentukan pengalaman mana yang paling mewakili permainan tersebut.

Dunia Leonida juga dipenuhi karakter nonpemain atau NPC yang memiliki aktivitas masing-masing. Ketika melintasi jalanan, pemain bisa menyaksikan polisi mengejar seseorang, mendengar percakapan warga, atau melihat kendaraan melaju kencang tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi.

Berbagai peristiwa tersebut membuat lingkungan permainan terasa dinamis. Kehidupan kota seolah tetap berlangsung meskipun pemain tidak terlibat langsung.

Cerita Jason dan Lucia Jadi Daya Tarik Utama Di balik luasnya dunia Leonida, GTA 6 menghadirkan cerita kriminal yang berpusat pada hubungan Jason dan Lucia. Jason merupakan pria dengan latar belakang militer. Ia digambarkan memiliki tubuh atletis, kepribadian tenang, serta tidak banyak bicara.

Sebaliknya, Lucia memiliki karakter lebih agresif dan berani. Ia sudah terlibat dalam pencurian kendaraan sejak berusia 14 tahun dan dikenal tidak mudah menerima perlakuan buruk dari orang lain.

Cerita dimulai ketika Lucia masih menjalani hukuman penjara, sementara Jason berusaha bertahan hidup di kawasan Keys.

Jason bekerja untuk seorang pria mencurigakan di sekitar marina dan tinggal di rumah sederhana yang memiliki dermaga kecil di bagian belakang. Setelah Lucia bebas, keduanya mencoba membangun kehidupan bersama. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus.

Mereka kembali terseret dalam berbagai persoalan kriminal hingga akhirnya harus melarikan diri dari kehidupan yang baru saja dibangun. Menariknya, Jason dan Lucia tidak langsung digambarkan sebagai penjahat besar.

Pada awal permainan, mereka justru harus berurusan dengan pencuri kelas teri, pengedar narkoba, geng motor, hingga berbagai kelompok kriminal untuk mendapatkan uang dan bertahan hidup.

Konflik kemudian berkembang semakin rumit seiring perjalanan cerita. The Guardian mengungkapkan bahwa dibutuhkan sekitar 30 jam permainan sebelum akhirnya mencapai Vice City.

Sementara itu, keseluruhan cerita berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar 70 jam. Durasi tersebut masih berpotensi lebih panjang apabila pemain menghabiskan waktu menjelajahi berbagai aktivitas tambahan.

GTA 6 Ternyata Bisa Membuat Pemain Ikut Emosional Salah satu perubahan paling menarik dalam GTA 6 adalah pendekatan Rockstar terhadap pengembangan karakter. Selama ini, Grand Theft Auto dikenal dengan cerita kriminal yang dipenuhi kekerasan, humor gelap, dan karakter dengan perilaku ekstrem.

Pemain mungkin menikmati perjalanan karakter dalam seri sebelumnya, tetapi tidak selalu memiliki hubungan emosional yang kuat dengan mereka. GTA 6 mencoba menghadirkan pengalaman berbeda.

Hubungan Jason dan Lucia dibangun melalui berbagai interaksi sederhana, mulai dari percakapan, candaan, hingga momen ketika keduanya menari bersama.

Pemain juga menyaksikan bagaimana mereka bekerja sama melakukan kejahatan sekaligus menghadapi berbagai persoalan yang semakin berbahaya. Setelah menghabiskan puluhan jam bersama kedua karakter tersebut, keterikatan emosional mulai terbentuk.

Penulis The Guardian bahkan mengaku sangat mengkhawatirkan nasib Jason dan Lucia ketika memasuki bagian akhir permainan. Ketegangan dalam sejumlah misi terakhir membuatnya sampai berjalan mondar-mandir di depan televisi.

Pengalaman tersebut menjadi kejutan tersendiri karena GTA selama ini lebih dikenal sebagai permainan yang mengutamakan kebebasan melakukan kekacauan. Rockstar juga memberikan ruang bagi tindakan sederhana yang mencerminkan sisi kemanusiaan karakter.

Misalnya, pemain dapat memperoleh insentif kecil ketika mengirim foto selfie kepada pasangan, membantu tetangga, atau membuang sampah pada tempatnya. Detail tersebut mungkin terlihat sepele, tetapi memberikan dimensi baru terhadap dunia GTA yang selama ini identik dengan perilaku kriminal.

Realistis, tetapi Kontrol GTA 6 Terkadang Menjengkelkan Meski menawarkan dunia yang sangat detail, GTA 6 masih memiliki sejumlah kelemahan yang dapat memengaruhi kenyamanan bermain.

Salah satunya adalah sistem kontrol yang dinilai cukup kompleks.

Dalam beberapa situasi, pemain dapat mengalami kejadian tidak terduga akibat kesalahan kecil saat mengendalikan karakter atau kendaraan. Ketika mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, misalnya, sedikit kesalahan saat bermanuver dapat membuat kendaraan terbalik dan menyebabkan kecelakaan beruntun.

Kesalahan menekan tombol juga berpotensi memicu kekacauan. The Guardian menceritakan pengalaman ketika hendak menyapa seorang warga, tetapi justru tidak sengaja melayangkan pukulan.

Insiden tersebut berkembang menjadi perkelahian yang melibatkan sejumlah pengunjung restoran sebelum akhirnya karakter harus melarikan diri dari polisi.

Masalah lain muncul dalam aktivitas balapan. Pemain terkadang mengalami kecelakaan akibat menabrak objek yang sulit terlihat. Sebaliknya, lawan balap seolah mampu kembali melaju dengan cepat meskipun sebelumnya mengalami tabrakan. Kondisi ini membuat beberapa misi terasa tidak adil dan mengharuskan pemain mengulang permainan.

Kompleksitas sistem GTA 6 memang menjadi bagian dari upaya Rockstar menciptakan dunia realistis. Namun, pendekatan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap kemudahan pengendalian. Dengan kata lain, dunia GTA 6 tidak selalu berjalan sesuai keinginan pemain.

Lucia Mengubah Cara GTA Menggambarkan Karakter Perempuan Kehadiran Lucia sebagai protagonis perempuan menjadi salah satu perubahan penting dalam GTA 6. Selama bertahun-tahun, seri Grand Theft Auto kerap mendapat kritik karena penggambaran karakter perempuan yang terlalu sering dijadikan objek seksual atau bahan lelucon.

GTA 6 masih mempertahankan berbagai unsur kontroversial tersebut. Namun, kehadiran Lucia memberikan perspektif berbeda.

Ia bukan sekadar karakter pendamping Jason, melainkan memiliki kepribadian kuat, kemampuan menghadapi konflik, serta peran penting dalam perkembangan cerita. Lucia juga digambarkan tidak ragu menggunakan kekerasan ketika menghadapi ancaman. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada karakter utama.

Sejumlah perempuan lain dalam permainan memiliki latar belakang dan peran beragam, mulai dari musisi rap yang sedang merintis karier hingga perempuan paruh baya yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba.

The Guardian menilai GTA 6 menjadi seri yang memberikan ruang lebih besar bagi karakter perempuan untuk tampil sebagai individu dengan kepribadian sendiri.

Meski demikian, perubahan tersebut tidak serta-merta menjadikan GTA 6 sebagai permainan yang sepenuhnya bebas dari stereotip gender. Dunia Leonida tetap dipenuhi seksisme, kekerasan, dan berbagai perilaku ekstrem. Namun, setidaknya karakter perempuan kini tidak selalu ditempatkan sebagai objek lelucon.

Konten Dewasa Masih Jadi Ciri Khas GTA 6 Di tengah pendekatan cerita yang lebih emosional, Rockstar tidak menghilangkan identitas kontroversial Grand Theft Auto. GTA 6 tetap menghadirkan kekerasan, penggunaan narkoba, dialog kasar, ketelanjangan, serta berbagai adegan seksual. The Guardian bahkan menilai game tersebut benar-benar layak mendapatkan klasifikasi usia 18 tahun ke atas.

Sejumlah misi berlangsung di lokasi yang berkaitan dengan industri pornografi, klub malam, hingga lingkungan kriminal yang dipenuhi perilaku ekstrem. Acara televisi fiktif di dalam permainan juga menampilkan berbagai parodi vulgar. Meski demikian, unsur kontroversial tersebut tidak sepenuhnya mendominasi pengalaman bermain.

Rockstar mampu menggabungkan humor absurd dengan cerita yang lebih serius. Dalam salah satu misi, misalnya, pemain harus mengantar sejumlah pemimpin geng yang terlihat menakutkan untuk melihat-lihat properti.

Situasi tersebut menjadi lucu ketika para anggota geng justru menunjukkan ketertarikan terhadap fasilitas rumah, termasuk area luar ruangan dengan oven pizza. Perpaduan antara kriminalitas, komedi, dan drama menjadi salah satu karakter paling menonjol dalam GTA 6.

Kesimpulan Review GTA 6: Ambisius dan Emosional, tetapi Belum Sempurna Secara keseluruhan, GTA 6 memperlihatkan ambisi besar Rockstar Games dalam menciptakan pengalaman bermain yang melampaui formula Grand Theft Auto sebelumnya. Dunia Leonida bukan hanya luas, tetapi juga dipenuhi berbagai aktivitas, karakter, dan kejadian yang membuatnya terasa hidup.

Kebebasan eksplorasi menjadi salah satu keunggulan utama. Pemain dapat memilih mengikuti cerita kriminal atau sekadar menikmati kehidupan virtual dengan berbagai aktivitas sederhana. Namun, kekuatan terbesar GTA 6 justru berada pada hubungan Jason dan Lucia.

Keduanya berhasil memberikan dimensi emosional terhadap permainan yang selama ini identik dengan kekerasan dan humor gelap.

Di sisi lain, sistem kontrol yang kompleks, beberapa mekanisme permainan yang terasa tidak adil, serta konten dewasa yang ekstrem tetap menjadi catatan penting. Bagi pemain yang mengharapkan game kriminal dengan dunia terbuka sangat luas, GTA 6 menawarkan pengalaman yang luar biasa kaya.

Sementara bagi mereka yang lebih mengutamakan cerita, perjalanan Jason dan Lucia memberikan alasan kuat untuk terus mengikuti permainan hingga akhir. The Guardian menggambarkan salah satu momen yang paling mewakili GTA 6 ketika Jason dan Lucia menari bersama di sebuah klub malam.

Di tengah ratusan pengunjung, gemerlap lampu, musik, dan kehidupan Vice City yang penuh kekacauan, keduanya justru terlihat menikmati kebersamaan. Adegan sederhana itu menjadi gambaran bagaimana Rockstar berhasil menghadirkan sesuatu yang tidak selalu ditemukan dalam seri sebelumnya.