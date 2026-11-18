JawaPos.com - Sejumlah streamer game dikabarkan rela terbang ribuan kilometer ke Selandia Baru demi memainkan Grand Theft Auto VI (GTA 6) lebih awal dibandingkan gamer di negara lain. Strategi ini dilakukan karena Selandia Baru menjadi salah satu wilayah pertama yang mendapatkan akses ke game besutan Rockstar Games tersebut pada 19 November 2026 pukul 00.00 waktu setempat.

Dua nama streamer yang mencuri perhatian adalah IShowSpeed dan N3ON. Keduanya memanfaatkan perbedaan zona waktu untuk mendapatkan kesempatan memainkan GTA 6 lebih awal sekaligus menyiarkan pengalaman bermain mereka secara langsung kepada jutaan penggemar.

Langkah tersebut membuat Selandia Baru menjadi pusat perhatian komunitas gaming dunia. Ketika gamer di sejumlah negara masih menunggu waktu peluncuran resmi, para streamer tersebut sudah bisa memperlihatkan seperti apa pengalaman awal memainkan game yang paling dinantikan tahun ini.

IShowSpeed dan N3ON Berburu Akses Awal GTA 6 IShowSpeed menjadi salah satu streamer yang melakukan perjalanan ke Selandia Baru untuk mendapatkan akses lebih awal ke GTA 6. Dia memanfaatkan momentum peluncuran lokal untuk melakukan siaran langsung dan memberikan gambaran awal permainan kepada para penggemarnya.

Langkah serupa dilakukan N3ON. Streamer asal Amerika Serikat itu sebelumnya mengumumkan rencana perjalanannya melalui unggahan di platform X.

"Dalam perjalanan ke Selandia Baru untuk bermain GTA 6 lebih awal," tulis N3ON.

Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian komunitas gaming. Pasalnya, perjalanan ke Selandia Baru menjadi salah satu cara untuk memainkan GTA 6 lebih cepat tanpa harus menunggu jadwal pembukaan di Amerika Serikat.

N3ON dijadwalkan memulai siaran langsung pada 18 November pukul 06.00 EST atau 18.00 WIB. Waktu tersebut bertepatan dengan pukul 00.00 di Selandia Baru pada 19 November.

Dengan demikian, penggemar GTA 6 di berbagai negara bisa menyaksikan pengalaman bermain lebih awal melalui siaran langsung kedua streamer tersebut.

Mengapa Selandia Baru Bisa Main GTA 6 Lebih Dulu? Keuntungan Selandia Baru berasal dari sistem peluncuran GTA 6 yang menggunakan waktu lokal masing-masing wilayah.

Rockstar Games mengkonfirmasi bahwa GTA 6 akan terbuka pada pukul 00.00 waktu setempat untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X|S. Artinya, game tersebut tidak dirilis secara bersamaan di seluruh dunia.

Letak geografis Selandia Baru yang berada dekat Garis Tanggal Internasional membuat negara tersebut memasuki tanggal 19 November lebih dahulu dibandingkan banyak negara lain.

GTA 6 mulai bisa dimainkan di Selandia Baru pada pukul 00.00 NZDT. Jika dikonversikan, waktu tersebut setara dengan pukul 11.00 UTC, 06.00 EST, dan 03.00 PT pada 18 November.

Australia menyusul sekitar dua jam kemudian, sebelum negara-negara lain mendapatkan akses sesuai zona waktu masing-masing.

Di Amerika Serikat, gamer di wilayah Pantai Timur harus menunggu hingga tengah malam 19 November. Perbedaan waktu ini membuat Selandia Baru memiliki keunggulan sekitar 18 jam.

Gamer Indonesia Kapan Bisa Main GTA 6? Bagi gamer Indonesia, jadwal peluncuran GTA 6 juga mengikuti waktu lokal yang tercantum di toko digital masing-masing wilayah.

Sementara gamer Selandia Baru sudah bisa memainkan game tersebut pada 19 November pukul 00.00, pemain di Indonesia harus menunggu jadwal pembukaan sesuai zona waktu Indonesia.

Sebagai gambaran, PlayStation Store India mencantumkan waktu peluncuran pada 19 November pukul 00.00 IST. Jadwal tersebut berselisih sekitar tujuh setengah jam dari waktu pembukaan di Selandia Baru.

Perbedaan zona waktu ini menjadi alasan mengapa siaran langsung dari Selandia Baru menarik perhatian gamer internasional. Mereka bisa menyaksikan cuplikan permainan sebelum memperoleh akses di wilayah masing-masing.

New Zealand Trick Jadi Alternatif Tanpa Harus Terbang Di tengah fenomena streamer yang rela bepergian ke Selandia Baru, muncul pula pembahasan mengenai cara yang dikenal sebagai New Zealand trick.

Metode ini merujuk pada upaya mengubah pengaturan wilayah konsol atau menggunakan akun yang terdaftar di Selandia Baru agar bisa mengakses game ketika sudah tersedia di negara tersebut.

Jika berhasil, gamer berpeluang memainkan GTA 6 lebih awal tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan internasional.

Namun, metode tersebut tidak menjamin semua pemain bisa mendapatkan akses lebih cepat. Ketersediaan game dapat bergantung pada wilayah akun, lokasi pembelian, platform yang digunakan, serta pengaturan distribusi dari Rockstar Games.

Karena itu, gamer perlu memeriksa ketentuan masing-masing platform sebelum mengubah pengaturan wilayah atau menggunakan akun berbeda.