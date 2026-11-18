JawaPos.com - Grand Theft Auto VI (GTA 6) menjadi salah satu game paling dinantikan pada 2026. Sebelum memainkannya, ada sejumlah hal penting yang perlu diketahui calon pemain.

Mulai dari jadwal rilis pada 19 November 2026, karakter utama Jason Duval dan Lucia Caminos, luas peta Leonida, hingga kebutuhan penyimpanan yang diperkirakan menembus 200 GB.

Game terbaru besutan Rockstar Games ini akan membawa pemain ke Leonida, sebuah negara bagian fiktif yang terinspirasi dari Florida, Amerika Serikat.

Vice City kembali menjadi pusat cerita, tetapi kali ini dunia permainan dikembangkan dengan wilayah yang lebih luas dan berbagai perubahan dalam mekanisme gameplay.

GTA 6 juga akan menghadirkan pendekatan cerita yang berbeda melalui dua karakter utama.

Keduanya bukan sekadar penjahat kelas kakap, melainkan pasangan kriminal yang harus bertahan hidup setelah sebuah aksi perampokan sederhana berubah menjadi masalah besar.

Berikut JawaPos.com rangkum enam fakta GTA 6 yang perlu diketahui sebelum game ini resmi dirilis dan dimainkan.

1. GTA 6 Rilis 19 November 2026, tetapi Belum Ada Versi PC Rockstar Games dijadwalkan merilis GTA 6 pada 19 November 2026. Untuk tahap awal, game ini hanya ditujukan bagi pengguna PlayStation 5 dan Xbox Series X/S.

Artinya, pemain PC belum bisa langsung menikmati GTA 6 ketika peluncuran berlangsung. Hingga informasi yang menjadi acuan artikel ini, Rockstar belum mengumumkan jadwal resmi peluncuran versi PC.

Kebijakan tersebut membuat pemilik PC perlu bersabar jika ingin memainkan game ini melalui platform komputer.

Sementara itu, pengguna konsol generasi terbaru menjadi kelompok pertama yang bisa menjajal petualangan di Leonida.

2. Lucia dan Jason jadi Dua Karakter Utama Salah satu perubahan paling menarik dalam GTA 6 adalah kehadiran dua karakter utama, yakni Lucia Caminos dan Jason Duval.

Lucia menjadi karakter perempuan pertama yang memegang peran utama dalam seri modern Grand Theft Auto.

Ia memiliki latar belakang kehidupan yang keras. Berasal dari Liberty City, Lucia pernah menjalani hukuman di penjara Leonida setelah terlibat perkelahian demi membela keluarganya.

Setelah bebas, Lucia ingin mengubah kehidupannya dan mewujudkan impian ibunya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pengalaman masa lalu membuatnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sementara itu, Jason Duval tumbuh di lingkungan yang dipenuhi penipu dan pelaku kriminal.

Ia pernah bertugas di militer sebelum akhirnya bekerja untuk jaringan pengedar narkoba lokal di wilayah Leonida Keys.

Pertemuan keduanya menjadi inti cerita GTA 6. Hubungan Jason dan Lucia digambarkan seperti pasangan kriminal Bonnie dan Clyde, dengan kepercayaan, ambisi, serta risiko pengkhianatan menjadi bagian penting perjalanan mereka.

Cerita bermula ketika keduanya mencoba melakukan aksi kriminal sederhana. Namun, rencana tersebut berantakan dan justru menyeret mereka ke dalam konspirasi kriminal yang lebih besar di seluruh Leonida.

3. Peta Leonida Diklaim Dua Kali Lebih Luas dari GTA 5 Dunia permainan menjadi salah satu daya tarik utama GTA 6. Rockstar membawa pemain ke Leonida, wilayah fiktif yang terinspirasi dari Florida dan memiliki sejumlah kawasan dengan karakteristik berbeda.

Vice City kembali hadir sebagai lokasi utama. Kota ini dikenal dengan suasana perkotaan, kehidupan malam, kawasan pantai, serta lingkungan yang terinspirasi dari Miami.

Selain Vice City, pemain juga akan menjelajahi Leonida Keys dan Grassrivers. Kedua wilayah tersebut menawarkan suasana berbeda, sehingga eksplorasi tidak hanya terpusat pada kehidupan perkotaan.

Luas peta GTA 6 diperkirakan mencapai sekitar dua kali ukuran peta GTA 5. Jika skala tersebut sesuai dengan perkiraan yang beredar, pemain akan memiliki ruang eksplorasi lebih besar untuk menjalankan misi maupun menemukan berbagai aktivitas di luar cerita utama.

Namun, luas wilayah bukan satu-satunya hal yang menarik. Keberagaman lingkungan juga berpotensi membuat pengalaman bermain terasa lebih dinamis.

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4. Pemain Tidak Bisa Membawa Banyak Senjata Sekaligus GTA 6 diperkirakan menghadirkan perubahan dalam sistem persenjataan. Berbeda dari mekanisme seri sebelumnya yang memungkinkan pemain membawa banyak senjata sekaligus, kali ini jumlah senjata yang dapat dibawa dibatasi.

Pemain disebut hanya bisa membawa maksimal empat senjata dalam satu waktu. Susunannya terdiri dari dua pistol yang dapat disembunyikan dan maksimal dua senjata berukuran besar, seperti senapan atau shotgun.

Senjata tambahan nantinya harus disimpan di bagasi kendaraan atau garasi, tidak dibawa langsung.

Perubahan ini membuat pemain perlu mempertimbangkan perlengkapan sebelum menjalankan misi.

Mereka tidak bisa lagi mengandalkan persediaan senjata dalam jumlah besar untuk menghadapi berbagai situasi.

Jika diterapkan sesuai perkiraan tersebut, mekanisme ini juga dapat membuat pemilihan kendaraan dan persiapan sebelum menjalankan aksi kriminal menjadi bagian lebih penting dari gameplay.

5. Cuaca Dinamis dan Reaksi NPC Bikin Dunia Lebih Hidup GTA 6 juga diperkirakan menghadirkan simulasi cuaca yang lebih kompleks. Pemain akan menghadapi perubahan kondisi lingkungan, mulai dari angin kencang, badai, hingga potensi badai tropis atau hurricane.

Kondisi cuaca tersebut tidak hanya menjadi elemen visual. Perubahan lingkungan disebut dapat memengaruhi gameplay dan perilaku karakter non-pemain atau NPC.

Selain itu, tindakan kriminal dan keputusan pemain diperkirakan memiliki konsekuensi lebih besar. Reaksi NPC terhadap tindakan pemain juga dibuat lebih dinamis.

Artinya, dunia permainan tidak hanya menjadi tempat untuk menyelesaikan misi, tetapi juga lingkungan yang merespons berbagai tindakan pemain.

Pendekatan tersebut berpotensi membuat pengalaman bermain lebih realistis. Pemain perlu memperhitungkan situasi di sekitar sebelum melakukan tindakan yang bisa memicu masalah.

6. Durasi Permainan Diprediksi 80 Jam, Penyimpanan Tembus 200 GB Hal lain yang perlu disiapkan calon pemain adalah kapasitas penyimpanan konsol. GTA 6 diperkirakan membutuhkan ruang penyimpanan lebih dari 200 GB.

Ukuran tersebut cukup besar untuk sebuah game dan berpotensi menjadi persoalan bagi pengguna PS5 maupun Xbox Series X/S yang memiliki banyak koleksi permainan.

Karena itu, pemain sebaiknya mulai memeriksa kapasitas penyimpanan perangkat sebelum tanggal peluncuran.

Menghapus game yang sudah jarang dimainkan bisa menjadi salah satu cara menyiapkan ruang tambahan.

Dari sisi konten, GTA 6 juga diperkirakan menawarkan pengalaman bermain sekitar 80 jam dengan lebih dari 200 misi.

Meski demikian, angka tersebut perlu dipahami sebagai perkiraan, bukan durasi resmi yang telah dipastikan Rockstar Games.

Lama permainan setiap orang juga bisa berbeda, bergantung pada kecepatan menyelesaikan misi, eksplorasi, dan aktivitas tambahan.

Dengan dunia yang lebih luas, dua karakter utama, serta mekanisme permainan yang dikembangkan, GTA 6 berpotensi menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan pendahulunya.

Bagi calon pemain, mengetahui enam hal tersebut bisa membantu mempersiapkan perangkat sekaligus memahami perubahan besar yang akan dibawa Rockstar dalam seri terbaru Grand Theft Auto.