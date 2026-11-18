JawaPos.com - Ukuran file Grand Theft Auto VI (GTA 6) diperkirakan mencapai 212 GB di PlayStation 5 (PS5) dan 234 GB di Xbox Series X/S. Kapasitas tersebut membuat calon pemain perlu menyiapkan ruang penyimpanan ekstra sebelum game besutan Rockstar Games itu dirilis pada 19 November 2026.

Besarnya kebutuhan penyimpanan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum memainkan GTA 6. Sebab, ukuran file yang mencapai lebih dari 200 GB berpotensi menghabiskan porsi besar dari kapasitas SSD bawaan konsol.

Bagi pemilik PS5 maupun Xbox Series S, kondisi tersebut bisa berarti harus menghapus sejumlah game lama atau mempertimbangkan penggunaan media penyimpanan tambahan agar GTA 6 bisa terpasang tanpa kendala.

Ukuran GTA 6 Lebih dari Dua Kali Red Dead Redemption 2

Berdasarkan perkiraan kebutuhan penyimpanan yang beredar, GTA 6 membutuhkan sekitar 212 GB di PS5. Sementara itu, versi Xbox Series X|S diperkirakan memerlukan ruang hingga 234 GB.

Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan sejumlah game populer Rockstar sebelumnya. Red Dead Redemption 2, misalnya, membutuhkan ruang penyimpanan sekitar 100–105 GB.

Artinya, GTA 6 berpotensi memerlukan kapasitas lebih dari dua kali lipat dibandingkan game tersebut.

Jika dibandingkan dengan Grand Theft Auto V (GTA 5) saat pertama kali dirilis, perbedaannya bahkan semakin mencolok. GTA 5 memiliki ukuran awal sekitar 17 GB, meskipun ukurannya berkembang seiring pembaruan dan perbedaan versi platform.

Besarnya ukuran GTA 6 tidak lepas dari skala permainan yang ditawarkan. Game ini membawa pemain menjelajahi negara bagian fiktif Leonida, termasuk Vice City, dengan dunia permainan yang diproyeksikan jauh lebih luas dan kompleks.

Kapasitas SSD Konsol Bisa Cepat Habis

Kebutuhan penyimpanan di atas 200 GB menjadi persoalan tersendiri bagi pemilik konsol dengan kapasitas SSD terbatas.

Pada PS5, kapasitas penyimpanan internal yang dapat digunakan pemain lebih kecil daripada kapasitas nominal perangkat. Sementara Xbox Series S hadir dengan pilihan kapasitas penyimpanan yang relatif terbatas.

Dengan demikian, instalasi GTA 6 berpotensi mengambil porsi besar dari ruang penyimpanan yang tersedia.

Pemain yang memiliki banyak game berukuran besar kemungkinan harus melakukan seleksi. Menghapus game yang sudah jarang dimainkan bisa menjadi solusi paling sederhana.

Alternatif lainnya adalah menambahkan SSD M.2 NVMe yang kompatibel untuk PS5 atau menggunakan Storage Expansion Card pada Xbox Series X|S.

Namun, pemain tetap perlu memperhatikan kompatibilitas perangkat penyimpanan dan ketentuan instalasi game pada masing-masing konsol.

Apakah Ada Game yang Lebih Besar dari GTA 6?

Meski diperkirakan membutuhkan ruang hingga 212 GB, GTA 6 bukan satu-satunya game dengan ukuran instalasi sangat besar.

Sejumlah game PC bahkan memiliki kebutuhan penyimpanan yang melampaui angka tersebut.

NieR: Automata, misalnya, sempat mengalami masalah setelah pembaruan di Steam yang membuat kebutuhan instalasinya melonjak hingga sekitar 366 GB. Pengembangnya, Square Enix, dikabarkan tengah mengupayakan perbaikan.

Selain itu, ARK: Survival Evolved juga dikenal memiliki ukuran instalasi yang bisa melampaui 300 GB apabila pemain memasang berbagai ekspansi dan pembaruan.

Berikut perbandingan perkiraan ukuran sejumlah game berkapasitas besar:

- NieR: Automata (PC): sekitar 366 GB setelah masalah pembaruan Steam.

- ARK: Survival Evolved (PC): lebih dari 300 GB dengan ekspansi dan pembaruan.

- GTA 6: diperkirakan 212–234 GB.

- Call of Duty: Black Ops Cold War: sekitar 175 GB.

- Assassin's Creed Valhalla: sekitar 160 GB.

- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: sekitar 160 GB.

- Forza Horizon 6: sekitar 156 GB.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ukuran GTA 6 memang tergolong sangat besar, meskipun masih ada game PC yang membutuhkan kapasitas lebih tinggi.

GTA 6 Diprediksi Jadi Peluncuran Game Terbesar

Besarnya kebutuhan penyimpanan menjadi salah satu gambaran ambisi Rockstar Games dalam mengembangkan GTA 6.

Game ini diproyeksikan menjadi salah satu peluncuran hiburan terbesar dalam sejarah industri, setelah penantian panjang sejak GTA 5 dirilis pada 2013.

Analis memperkirakan penjualan GTA 6 bisa mencapai sekitar 40 juta kopi dalam tahun pertama atau hingga Maret 2027. Biaya pengembangannya juga diperkirakan menembus USD 1 miliar.

Antusiasme terhadap game ini turut dipengaruhi oleh besarnya basis penggemar GTA serta ekspektasi terhadap dunia permainan, cerita, dan fitur baru yang akan ditawarkan.

Dengan jadwal peluncuran pada 19 November 2026, calon pemain sebaiknya mulai memperhatikan kapasitas penyimpanan konsol masing-masing.