JawaPos.com - Developer game asal Indonesia, LYTO, dipercaya mengembangkan Ragnarok Castle, game strategi-RPG terbaru dari waralaba legendaris Ragnarok Online. Game ini diumumkan secara resmi oleh Gravity dalam ajang RAGNAROK FESTA 2026 di UOB Live Hall Emsphere, Bangkok, Thailand.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh CEO LYTO Andi Suryanto dalam sesi Global Playground Gravity Visionary 2027. Ragnarok Castle menjadi game Ragnarok Online pertama yang dikembangkan oleh developer Indonesia.

Game ini dijadwalkan meluncur pada 2027 untuk berbagai platform, yakni Android, iOS, dan HTML5. Kehadiran proyek tersebut sekaligus menunjukkan kepercayaan Gravity terhadap kemampuan talenta pengembang game Indonesia untuk bersaing di tingkat global.

Ragnarok Castle menggabungkan mekanisme permainan strategi dengan elemen RPG khas Ragnarok Online. Pemain tidak hanya mengembangkan karakter dan membentuk tim, tetapi juga membangun kastil untuk menghadapi serangan maupun melakukan pengepungan terhadap kastil milik pemain lain.

Strategi Jadi Kunci Kemenangan di Ragnarok Castle Salah satu fitur utama yang ditawarkan Ragnarok Castle adalah Castle Raids. Fitur ini memungkinkan pemain menyerang kastil milik pemain lain dengan mengandalkan strategi, komposisi tim, dan kekuatan pertahanan.

Andi Suryanto menjelaskan, LYTO ingin menghadirkan pengalaman berbeda bagi penggemar Ragnarok melalui perpaduan mekanisme RPG dan strategi pertempuran kastil. Menurut dia, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hero atau angka statistik karakter.

"Sebagai developer dari Ragnarok Castle, LYTO merancang game ini untuk memberikan pengalaman baru yang sangat berbeda bagi para penggemar franchise Ragnarok. Keunggulan utama dari game ini adalah hadirnya mekanisme Castle Raids, di mana pemain dapat merasakan ketegangan nyata dalam menyerbu kastil milik pemain lain. Melalui panggung kompetitif ini, kami ingin membuktikan bahwa kekuatan mentah dari hero bukanlah penentu mutlak kemenangan. Di Ragnarok Castle, strategi cerdas, perhitungan formasi tim, dan fondasi kastil yang kuat adalah kunci utama yang memungkinkan pemain dengan hero lebih lemah selalu bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan lawan yang memiliki power jauh lebih tinggi," ungkapnya.

LYTO juga membawa sejumlah elemen khas Ragnarok Online ke dalam permainan. Di antaranya sistem Jobs, Cards, dan perburuan MVP yang dipadukan dengan mekanisme pembangunan serta pertahanan kastil.

Kombinasi tersebut menjadi pembeda Ragnarok Castle dari game strategi fantasi abad pertengahan lainnya. Penggemar tetap bisa merasakan perkembangan karakter ala Ragnarok, tetapi dengan tantangan tambahan berupa perencanaan serangan dan pertahanan.

Andi mengatakan, identitas Ragnarok menjadi salah satu kekuatan utama yang ingin dipertahankan dalam game terbaru tersebut.

"Kami percaya bahwa perpaduan antara mekanisme perkembangan RO yang mendalam dikombinasikan dengan target pengepungan kastill yang ikonik membuat elemen strategi Ragnarok jauh lebih menarik bagi para penggemar dibandingkan dengan judul-judul game strategi fantasi abad pertengahan standar," ujar Andi.

LYTO juga membawa sejumlah elemen khas Ragnarok Online ke dalam permainan. (Istimewa)

Dalam sesi tanya jawab bersama media Thailand, Andi juga menjelaskan hubungan antara kekuatan hero, komposisi tim, dan strategi pembangunan kastil. Dia menegaskan, pemain dengan karakter yang tidak terlalu kuat tetap memiliki peluang untuk mengalahkan lawan dengan statistik lebih tinggi.

"Hero yang kuat memang akan memberikan keuntungan, tetapi strategi cerdas dalam mencocokkan hero yang tepat di dalam tim akan memenangkan pertempuran, artinya pemain yang cerdik dengan tim yang dibangun dengan baik selalu dapat mengalahkan lawan yang lebih kuat. Namun, pada awalnya Anda harus mulai dengan fokus pada pembangunan kastil serta fondasi Anda," tambahnya.

Pengunjung Ragnarok Festa 2026 Bisa Menjajal Demo Antusiasme terhadap Ragnarok Castle juga terlihat dalam penyelenggaraan RAGNAROK FESTA 2026. Gravity dan LYTO menghadirkan booth khusus yang memungkinkan pengunjung mencoba versi demo permainan tersebut.

Pengunjung menjadi bagian dari kelompok pertama yang berkesempatan menjajal langsung Ragnarok Castle melalui versi playable demo. Area pameran pun menarik perhatian komunitas gamer yang ingin melihat mekanisme permainan dan tampilan visual game tersebut.

LYTO turut merancang Ragnarok Castle agar bisa dinikmati oleh berbagai tipe pemain, baik yang menyukai permainan solo maupun kompetitif. Pemain yang lebih senang bermain sendiri dapat mengumpulkan sumber daya, berburu monster, meningkatkan level hero, dan mengembangkan kastil tanpa harus aktif bersosialisasi.

Sementara itu, pemain yang menyukai persaingan dapat mengikuti fitur Guild Wars dan Castle Raids. Kedua fitur tersebut menghadirkan tantangan untuk menguji kemampuan menyusun strategi bersama anggota guild maupun menghadapi pemain lain.

Untuk menjaga keseimbangan permainan, LYTO menyiapkan sejumlah sistem perlindungan. Di antaranya Defense Log dan fitur revenge atau balas dendam, serta mekanisme matchmaking yang mempertemukan kastil dengan level relatif setara.

Sistem tersebut juga dirancang untuk melindungi pemain yang sedang online agar kastilnya tidak dapat dirampok oleh pemain lain. Dengan mekanisme ini, LYTO berupaya menciptakan persaingan yang lebih seimbang sekaligus mencegah intimidasi terhadap pemain baru.