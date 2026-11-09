RRQ Kazu Nangkring di Posisi 5 Besar FFWS Global Finals Pekan Pertama

JawaPos.com - Tim esports Indonesia RRQ Kazu menempati posisi lima besar klasemen sementara babak Knockout Free Fire World Series (FFWS) Global Finals 2026 Bangkok setelah menyelesaikan pertandingan pekan pertama pada 6-8 November.

Pemain RRQ Kazu Abi "Abaay" Siliwangi Jaya Kusuma mengatakan timnya masih perlu meningkatkan performa untuk mengumpulkan poin maksimal dan mengamankan tiket menuju Grand Finals lebih awal.

"Tentu saya sangat senang bisa mendapatkan gelar ini, tapi pencapaian individual bukanlah hal yang paling penting sekarang. Perjalanan masih panjang, kita masih harus terus berbenah, tampil lebih baik, supaya bisa dapat poin lebih maksimal dan mengunci tiket Grand Finals lebih awal," ujar Abaay dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/11).

Abaay sebelumnya meraih gelar pemain terbaik (MVP) pada pertandingan hari kedua, Sabtu (7/11). Penghargaan tersebut melengkapi performa konsisten RRQ Kazu sepanjang pekan pertama kompetisi.

RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan perolehan poin tertinggi, yakni 305 poin dan tiga kali meraih Booyah. Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya, ONIC dan Bigetron by Vitality, masing-masing menempati peringkat ke-11 dengan 216 poin dan peringkat ke-13 dengan 207 poin.

RRQ Kazu mengawali pekan pertama dengan menempati peringkat keenam melalui raihan 109 poin. Performa tim tersebut meningkat pada hari kedua hingga naik ke posisi kedua dengan total 230 poin.

Namun, tambahan 75 poin pada pertandingan hari terakhir membuat RRQ Kazu mengakhiri pekan pertama di peringkat kelima dengan total 305 poin.

Tim Indonesia itu kini terpaut 20 poin dari Team P Esports asal Vietnam yang memimpin klasemen dengan 325 poin. Sementara itu, Fluxo dari Brasil membayangi di posisi kedua dengan 321 poin.

Di sisi lain, ONIC berhasil memperbaiki posisinya pada hari terakhir pertandingan setelah sempat berada di peringkat ke-16 pada hari kedua.

Tambahan 97 poin mengangkat ONIC lima peringkat hingga menempati posisi ke-11 dengan total 216 poin. Mereka hanya unggul enam poin dari Team Apex Gaming (TAG) asal India yang berada di peringkat ke-12.

Adapun Bigetron by Vitality masih harus berjuang untuk menembus 12 besar setelah mengakhiri pekan pertama di peringkat ke-13 dengan 207 poin.

BTR mengawali kompetisi dengan berada di posisi ketujuh, tetapi turun ke peringkat ke-11 pada hari kedua sebelum akhirnya menutup pekan di luar zona 12 besar. Meski demikian, peluang BTR untuk memperbaiki posisi masih terbuka karena hanya terpaut tiga poin dari TAG.