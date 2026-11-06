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Penulis: Rian Alfianto
Jumat, 6 November 2026 | 21.29 WIB

Komunitas Hayomoto Makin Solid, Satukan Fotografer Lintas Genre Lewat Shutterace 2026

Hayomoto angkat isu lingkungan pada hari jadi yang ke-9, gelar pameran dan acara menarik. (Rian Alfinato/JawaPos.com) - Image

Hayomoto angkat isu lingkungan pada hari jadi yang ke-9, gelar pameran dan acara menarik. (Rian Alfinato/JawaPos.com)

JawaPos.com - Salah satu komunitas fotografi yang mengusung semangat keterbukaan adalah Hayomoto Photography Community.

Komunitas ini mempertemukan pegiat fotografi tanpa membatasi keanggotaan berdasarkan merek kamera, genre, wilayah, usia, maupun tingkat pengalaman. 

Dengan pendekatan tersebut, fotografer dari berbagai latar belakang bisa saling bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, dan mendapatkan perspektif baru di luar lingkaran pergaulan mereka.

Kini, dengan lebih dari 600 anggota aktif dan jaringan yang menjangkau sejumlah negara, Hayomoto terus mengembangkan kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada fotografi, tetapi juga kolaborasi dan kreativitas. 

Komunitas fotografi Hayomoto sendiri merayakan sembilan tahun perjalanan dengan menggelar Hayomoto 9th Anniversary 2026 pada 6–8 November 2026 di Roemah Umara Veteran, Jakarta Selatan.

Salah satu agenda utama dalam perayaan tersebut adalah Shutterace 2026, kompetisi fotografi langsung yang mengajak peserta mengasah kreativitas sekaligus membaca cerita di balik lingkungan sekitar.

Selama tiga hari, Hayomoto menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari diskusi fotografi, workshop, pertemuan komunitas, hingga pasar kamera.

Rangkaian ini dirancang untuk mempertemukan para pegiat fotografi sekaligus membuka kesempatan kolaborasi dengan pelaku industri kreatif dan bidang lainnya.

Berbeda dari komunitas fotografi yang terbentuk berdasar kesamaan merek kamera, genre, atau wilayah, Hayomoto mengusung konsep terbuka. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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