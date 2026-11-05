Ririn Subara, Gen Z yang Melestarikan Kesenian Tradisional Minangkabau dengan Autodidak

DARI HOBI: Ririn Subara Putra di workshop menunjukkan bansi-bansi yang diproduksi sebelum dikirim kepada pemesan. (Dok Pribadi untuk JawaPos.com)
Terlahir sebagai generasi Z di tengah kemajuan zaman dan teknologi, Ririn Subara Putra memilih jalan lain untuk berkarya. Dia malah terjun ke dunia kesenian tradisional Minangkabau pada alat musik akustik, seperti bansi, saluang, dan pupuik sarunai.
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Padahal di era sekarang ini generasi sebaya dia yang lulusan perguruan tinggi memilih berkarir sebagai orang kantoran dengan gaji menggiyurkan. Bahkan memilih merantau agar bisa mengubah nasib dan mendapatkan pride yang berbeda, serta membanggakan keluarga.
Namun, bungsu dari lima bersaudara itu "tersesat" dan tetap bertahan di kampung halaman, Kota Padang. Baginya, dari nada-nada tiupan bansi adalah cara membanggakan orang tua dan keluarga.
Namanya generasi Z, meski tinggal di kampung halaman, Ririn Subara tetap kreatif. Dia memanfaatkan platform media sosial dalam memelihara kesenian trasional Minangkabau itu. Bansi, saluang, dan pupuik sarunai itu terus diperkenalkan di akun subara_craft (Instagram). Bahkan di platform, Shopee, Tiktok, dan Facebook.
Hampir setiap hari pria 29 tahun itu mempertontonkan meniup bansi-bansi terbaru kepada pengikut dan penonton di media sosial. Nada-nada dari bansi itu membuat yang mendengarnya jadi lintuh. Bagi perantau-perantau Minang di penjuru negeri serasa dibawa ke suasana pulang kampung.
"Alah da, tabik tangih nyo da (Sudah Da, sedih hatiku jadinya." ungkap salah satu akun yang mengomentari alunan nada bansi yang dimainkan Oyi.
Selain meniup bansi, lulusan geografi Universitas Taman Siswa Padang itu juga mengedukasi orang-orang yang menonton kontennya soal cara memainkan bansi, seperti cara meniup, mengenalkan notasi-notasi, dan lagu-lagu yang dapat diiringi dengan bansi.
Bagi Oyi, bansi saat ini semakin langka dan kerap ditinggalkan anak muda Minangkabau. Buktinya mencari bansi itu sangat sulit. Jika pun ada harganya untuk kantong anak muda di Kota Padang relatif tinggi. "Dulu sebelum saya bisa membuatnya, bansi ini harganya di atas Rp 200 ribu. Itu harga cukup mahal bagi saya," ujar dia saat dihubungi JawaPos.com pada Rabu (4/11).
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Jawa Pos
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