The Legend of Zelda Genap 40 Tahun, Nintendo Siapkan Remake Game Klasik dan Film Live-Action

Link dari seri video game populer Legend of Zelda. (Comicbook.com)

JawaPos.com - Nintendo menyiapkan sejumlah langkah untuk merayakan 40 tahun serial gim populer The Legend of Zelda. Perusahaan asal Jepang itu akan merilis remake gim klasik Ocarina of Time dan menghadirkan adaptasi film live-action, sebagai bagian dari upaya memanfaatkan kekayaan intelektual (IP) untuk meningkatkan pendapatan.

The Legend of Zelda pertama kali dirilis di Jepang pada 1986 untuk Family Computer Disk System. Gim tersebut kemudian hadir di pasar luar negeri sekitar setahun berikutnya melalui Nintendo Entertainment System. Dilansir dari Kyodo, Jumat (23/10), serial petualangan fantasi ini mengikuti tokoh utama Link yang berusaha menyelamatkan kerajaan dari raja iblis Ganon.

Gim tersebut sukses besar dan melahirkan sejumlah sekuel. Untuk memperingati hari jadinya yang ke-40, Nintendo akan merilis versi baru The Legend of Zelda: Ocarina of Time pada 5 November untuk Nintendo Switch 2. Remake ini menghadirkan grafis yang diperbarui serta peningkatan pada aspek permainan.

Ocarina of Time pertama kali dirilis pada 1998 dan secara luas dianggap sebagai salah satu gim klasik terbaik oleh para penggemarnya.

Selain remake gim, adaptasi film live-action The Legend of Zelda juga dijadwalkan tayang perdana di Jepang pada 30 April tahun depan. Film tersebut melibatkan Shigeru Miyamoto, executive fellow sekaligus direktur perwakilan Nintendo yang menciptakan serial Zelda, sebagai salah satu produser.

“Seiring perkembangan teknologi digital dan konsol gim, kami terus mencoba menghadirkan bentuk-bentuk permainan baru,” kata Miyamoto melalui situs resmi perusahaan yang berbasis di Kyoto tersebut pada September.