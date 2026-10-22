Spesifikasi ROG Xbox Ally X20, Gendong Ryzen AI Z2 Extreme

Perangkat gaming handheld ROG Xbox Ally X20. (Istimewa)
JawaPos.com- Persaingan perangkat handheld gaming semakin ramai dengan hadirnya perangkat genggam yang menawarkan performa komputer gaming.
Salah satu yang mengisi segmen ini adalah ROG Xbox Ally X20, yang mengandalkan prosesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, grafis Radeon 890M, RAM 24 GB, dan penyimpanan SSD 1 TB.
Perangkat besutan ASUS Republic of Gamers (ROG) tersebut juga membawa layar OLED 7,4 inci dengan refresh rate 120 Hz, baterai 80 Wh, serta sistem kontrol yang dirancang untuk menunjang permainan berbagai genre.
Kombinasi spesifikasi itu ditujukan bagi gamer yang ingin memainkan koleksi game PC tanpa harus selalu berada di depan komputer desktop.
Tren handheld gaming PC berkembang karena perangkat jenis ini menawarkan fleksibilitas bermain dengan akses ke berbagai platform game.
Kehadiran sejumlah perangkat seperti Steam Deck, ROG Ally, dan Lenovo Legion Go turut memperluas pilihan bagi gamer yang menginginkan alternatif selain PC gaming konvensional.
Salah satu komponen utama ROG Xbox Ally X20 adalah prosesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme dengan konfigurasi delapan core dan 16 thread.
Prosesor tersebut dipadukan dengan AMD Radeon 890M Graphics yang bertugas menangani pemrosesan grafis saat bermain gim.
Untuk mendukung kinerja sistem, perangkat ini dibekali RAM 24 GB LPDDR5X dan SSD PCIe 4.0 berkapasitas 1 TB.
Kapasitas memori tersebut mendukung kebutuhan menjalankan gim modern, sementara penyimpanan 1TB menyediakan ruang untuk memasang sejumlah judul gim dengan ukuran file besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022