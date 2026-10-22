Spesifikasi ROG Xbox Ally X20, Gendong Ryzen AI Z2 Extreme

JawaPos.com- Persaingan perangkat handheld gaming semakin ramai dengan hadirnya perangkat genggam yang menawarkan performa komputer gaming.

Salah satu yang mengisi segmen ini adalah ROG Xbox Ally X20, yang mengandalkan prosesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme, grafis Radeon 890M, RAM 24 GB, dan penyimpanan SSD 1 TB.

Perangkat besutan ASUS Republic of Gamers (ROG) tersebut juga membawa layar OLED 7,4 inci dengan refresh rate 120 Hz, baterai 80 Wh, serta sistem kontrol yang dirancang untuk menunjang permainan berbagai genre.

Kombinasi spesifikasi itu ditujukan bagi gamer yang ingin memainkan koleksi game PC tanpa harus selalu berada di depan komputer desktop.

Tren handheld gaming PC berkembang karena perangkat jenis ini menawarkan fleksibilitas bermain dengan akses ke berbagai platform game.

Kehadiran sejumlah perangkat seperti Steam Deck, ROG Ally, dan Lenovo Legion Go turut memperluas pilihan bagi gamer yang menginginkan alternatif selain PC gaming konvensional.

Spesifikasi ROG Xbox Ally X20 Salah satu komponen utama ROG Xbox Ally X20 adalah prosesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme dengan konfigurasi delapan core dan 16 thread.

Prosesor tersebut dipadukan dengan AMD Radeon 890M Graphics yang bertugas menangani pemrosesan grafis saat bermain gim.

Untuk mendukung kinerja sistem, perangkat ini dibekali RAM 24 GB LPDDR5X dan SSD PCIe 4.0 berkapasitas 1 TB.