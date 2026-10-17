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Dadang Kurnia
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 23.26 WIB

Mengenal Tren Kidult Economy, Rela Merogoh Kocek Demi Nostalgia Masa Kecil

Ilustrasi koleksi mainan nostalgia masa kecil. (Magnific) - Image

Ilustrasi koleksi mainan nostalgia masa kecil. (Magnific)

JawaPos.com - Belakangan ini marak fenomena orang dewasa yang rela merogoh kocek dalam-dalam demi membeli komik, mengoleksi action figure, hingga berburu mainan atau pengalaman di wahana anak.

Fenomena berburu kenangan masa kecil ini dikenal dengan istilah kidult economy yang merupakan perpaduan kata kid (anak-anak) dan adult (dewasa), yang kini merebak menjadi tren ekonomi baru di tengah masyarakat.

Merespons hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Gancar C Premananto menjelaskan, fenomena kidult economy tidak lepas dari strategi produsen mainan internasional yang jeli membidik konsumen dengan daya beli tinggi.

Menurutnya, perubahan struktur demografi di berbagai negara maju menjadi pemicu utama bergesernya target pasar produsen mainan global.

"Kondisi demografis piramida terbalik di negara-negara maju memicu penurunan jumlah konsumen anak, yang berdampak pada hilangnya pasar utama bagi produsen mainan internasional," ungkap Prof Gancar, Sabtu (17/10).

Prof Gancar membeberkan, fenomena kidult economy memiliki keterikatan erat dengan istilah ekonomi lipstick effect.

Yaitu kecenderungan konsumen untuk tetap membeli barang-barang kecil yang bersifat mewah atau premium meski sedang berada di tengah situasi ekonomi sulit. Dalam hal ini, kidult economy berfokus pada sektor mainan dan wahana rekreasi.

Banyak orang dewasa saat ini cenderung mengejar kebahagiaan jangka pendek (short-term orientation) ketimbang menanti kebahagiaan jangka panjang yang masih diliputi ketidakpastian.

"Para konsumen kerap berdalih memberikan self-reward agar bisa tetap bahagia di tengah gempuran rutinitas harian. Aktivitas sehari-hari yang padat menjadi sumber stres yang berpotensi mengganggu kesehatan mental mereka," ujarnya.

Berdasarkan sejumlah survei, mayoritas kidult di Indonesia secara rutin mengalokasikan dana berkisar Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan khusus untuk memuaskan hobi nostalgia mereka.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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