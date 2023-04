Jumlah Mobil Arus Balik Meningkat, One Way Diperpanjang Hingga Rabu

JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sempat mengungkapkan bahwa jumlah pemudik pada Lebaran 2023 diperkirakan mencapai 123,8 juta orang. Angka itu naik dari 85,5 juta orang pada mudik Lebaran 2022.

Sudah pasti banyak moda yang digunakan untuk memfasilitasi arus mudik, selain transportasi umum atau kendaraan pribadi. Terkait hal ini, catatan bagi pengguna kendaraan pribadi di pulau Jawa khususnya meningkat tajam.

Melihat data anggota di lapangan, traffic counting (VCR), dan pantauan CCTV, Korlantas Polri mencatat pada hari ini Selasa [25/4] arus lalu lintas kendaraan yang masuk dari arah Timur (Semarang) menuju Barat (Jakarta) dalam waktu tiga jam mencapai 3.108 kendaraan perjamnya di tol Solo-Semarang.

Sementara kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Kalikangkung tercatat 2.849 kendaraan perjamnya. Kemudian pada KM 190 tol Palikanci, rata – rata volume lalu lintas selama tiga jam berturut turut mencapai 4.217 kendaraan perjamnya. Bila melihat data tersebut sudah masuk dalam parameter pelaksanaan rekayasa lalu lintas.

Sedangkan melalui CCTV dan pantauan anggota di lapangan masih terdapat peningkatan arus lalu lintas yang cukup merata dari arah Semarang dan Solo menuju ke arah Barat (Jakarta).

Dilansir dari laman ntmcpolri, gerbang tol Cikampek Utama dan Kalihurip Utama, tercatat rata-rata kendaraan melintas selama tiga jam berturut-turut mencapai 8.209 kendaraan perjamnya. Dan dari data traffic counting di KM 73 B Cipularang rata-rata volume kendaraan selama tiga jam berturut-turut mencapai 3.076 kendaraan perjamnya.

Angka ini sudah memenuhi syarat dalam parameter pelaksanaan rekayasa lalu lintas. Ditambah berdasarkan pemantauan melalui CCTV dan pantauan anggota di lapangan masih terdapat peningkatan arus lalin yang signifikan dari arah Bandung dan Cileunyi menuju Jakarta.

Saat ini rekayasa lalu lintas one way sudah dilaksanakan dari KM 414 (GT Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Cikampek) dilanjutkan dengan rekayasa contra flow 2 lajur dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 Ruas tol Jakarta-Cikampek.

“Berdasarkan data keseluruhan tersebut diatas, maka rekayasa lalulintas one way di hari kedua arus balik yang dijadwalkan selesai pada pukul 24.00 WIB hari ini (25 April 2023), masih akan terus dilanjutkan,” jelas Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djuanedi dalam pesan singkatnya kepada awak media, Selasa [25/4].

Eddy menambahkan bahwa perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan akan berakhir pada Rabu, 26 April 2023 pukul 24.00 WIB. Akan tetapi bila pada periode perpanjangan tersebut kondisi lalu lintas dilihat dari traffic counting (VCR dibawah ketentuan), pantauan CCTV dan laporan Petugas di lapangan selama tiga jam berturut turut berada di bawah ketentuan maka rekayasa lalu lintas one way dapat dihentikan sebelum jadwal yang ditentukan.

“Apabila pada periode tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan ke arah Barat (Jakarta), maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas oneway,” pungkas Eddy.