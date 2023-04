One Way di Km 70 Tol Japek-Km 414 Tol Kalikangkung Diperpanjang hingga Pukul 24.00 WIB

- PT Jasa Marga (Persero) Tbk, mengumumkan akan terus melanjutkan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari Km 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.

Perpanjangan waktu ini dipastikan atas diskresi kepolisian berdasarkan data volume lalu lintas kendaraan yang masih meningkat dari arah Jakarta menuju ke arah Timur. Lalu, pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan.

"Rekayasa lalu lintas one way yang semula dijadwalkan selesai pada Kamis (20/04) pukul 12.00 WIB, masih akan terus dilanjutkan atas diskresi Kepolisian. Saat ini one way berlaku dari Km 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek s.d Km 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Lisye Octaviana dalam keterangan tertulis, Kamis (20/4).