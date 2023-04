One Way Diperpanjang hingga Kamis Siang Pukul 12.00

JawaPos.com – Kepadatan arus mudik membuat petugas melakukan berbagai upaya. Salah satunya memperpanjang waktu penerapan one way. Jalur satu arah yang semula hanya sampai Kamis pukul 00.00 akhirnya diperpanjang hingga Kamis (20/4) pukul 12.00.

Sesuai data Polri pada Selasa (18/4), jumlah kendaraan yang keluar melalui gerbang tol Cikampek Utama mencapai 97.741 unit. Lalu, jumlah kendaraan yang melewati gerbang tol Kalihurip Utama keluar Jakarta mencapai 35.852 unit. Sementara itu, kendaraan keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak mencapai 51.651 unit. Untuk lalu lintas pada Rabu (19/4) hingga pukul 10.00, diketahui dari traffic counting di Km 50 per jam rata-rata terdapat 5.800 kendaraan yang masuk tol.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah menuturkan, kondisi tersebut membuat petugas melakukan contraflow dua lajur. ”Karena telah melewati indikator contraflow 5.500 unit per jam,” ujarnya.

Baca Juga: Masih Ada Yang Gunakan Sepeda motor, Belum Semua Masyarakat Kelas Bawah Mendapat Akses Mudik Bersama

Di tol Cipali Km 190 terdeteksi rata-rata kendaraan yang lewat mencapai 4.100 unit per jam. Kondisi itu masuk indikator penerapan one way yang mencapai 4.100 unit per jam. ”Maka dilakukan one way,” paparnya.

Dia menjelaskan, saat ini rata-rata terjadi kenaikan volume arus kendaraan 10 persen daripada hari sebelumnya di Km 50 tol Japek. Dari per jam 5.087 menjadi 5.606 kendaraan per jam. ”Karena itu, contraflow diperpanjang dari Km 47 hingga Km 70 menjadi Km 36 hingga Km 70,” ungkap Nurul.

Juru Bicara Divhumas Polri Kombespol Erlangga menuturkan, kondisi lapangan membuat petugas memutuskan untuk melanjutkan one way pada Rabu. Yang awalnya hanya akan berlangsung hingga pukul 12.00, tapi dilanjutkan hingga pukul 24.00. ”Meski begitu, petugas akan melihat kondisi dan situasi, apakah akan melanjutkan one way atau tidak. Bergantung kepadatan kendaraan sebelum usai waktu yang direncanakan,” paparnya.

Menurut pengamatan tim mudik Jawa Pos, jalur pantura mulai padat sore. Hal itu disebabkan adanya pasar tumpah menjelang buka puasa di beberapa kota. Lalu, menjelang malam, pemudik motor mulai memadati SPBU dan rest area di Indramayu. Kendaraan roda empat dari arah Jakarta ke timur tidak banyak terlihat. Rekayasa lalu lintas dilakukan di pantura. Caranya, mengurangi titik putar balik.

Kapolri-Menhub Pantau Surabaya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kemarin meninjau arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapolri mengatakan, secara umum, pelabuhan telah siap menampung para pemudik. Kesiapan itu ditunjang cuaca yang bagus beberapa pekan ini. ’’Sampai saat ini, belum ada temuan kendala dari para penumpang,’’ paparnya.

Di Semarang, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Tengah memberlakukan one way lokal mulai exit gerbang tol Kalikangkung hingga Bawen, Kabupaten Semarang, Rabu (19/4) pukul 16.30. Bahkan, one way akan diperpanjang hingga Salatiga jika masih terjadi kepadatan.

Baca Juga: Dua Tahun Tidak Bisa Mudik, Kali Ini Diana Bisa Pulang Kampung

One way lokal itu diterapkan karena kepadatan kendaraan di GT Kalikangkung. Meski demikian, Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombespol Agus Suryo Nugroho mengatakan belum terjadi kemacetan, melainkan hanya kepadatan kendaraan.

’’Sebetulnya ini menurut saya kemacetan, masih padat. Karena ini memang di gate tol (Kalikangkung), kapasitas arus yang cukup tinggi, di atas 3.000 kendaraan. Ini sudah lebih dari 3.200 harus kita berlakukan one way (lokal), diperpanjang sampai Km 442 Bawen. Kita buka sekarang 10 menit lagi (kemarin, Red),’’ ucapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang (19/4) kemarin.