Sempat Tertunda karena Hujan, Contraflow dan One Way Tol Jakarta-Cikampek Dilanjutkan

JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di ruas tol Jakarta-Cikampek. Contraflow sempat tertunda dilaksanakan karena hujan dengan intensitas tinggi.

"Untuk mengurai kepadatan pada ruas tol Jakarta-Cikampek maka dilakukan rekayasa lalu lintas contraflow dua lajur dari KM 47 sampai dengan KM 70 gerbang tol Cikampek," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4) malam.

Selain itu, rekayasa lalu lintas one way juga dilaksanakan sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung. Sejatinya one way berakhir pada pukul 24.00 WIB. Namun, jumlah kendaraan yang melintas tercatat sebanyak 4.953 kendaraan per jam, sehingga sudah memenuhi kriteria dilaksanakannya one way.

"Perpanjangan rekayasa lalulintas one way diperkirakan akan berkahir pada Kamis 20 April 2023 pukul 12.00 WIB, namun apabila pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran one way masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah Timur, maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali," jelas Eddy.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya memprediksi gelombang mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sudah mulai terlihat sejak Jumat (14/4). Lalu puncaknya saat dimulainya cuti bersama pada Rabu, 19 April 2023.

"Diperkirakan yang pertama arus mudik yaitu diprediksikan tanggal 14 April 2023 yang kedua pada waktu tanggal 18-19 April 2023," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat (14/4).

Untuk arus balik juga diprediksi terjadi dua gelombang. Pertama yakni tanggal 25-26 April 2023 sebagai puncak arus balik gelombang pertama.

"Kemudian pada gelombang kedua diperkirakan akan menuju Jakarta tanggal 30 April 2023 hingga 1 Mei 2023," imbuh Trunoyudo.

Untuk mengantisipasi periode mudik dan arus balik itu, Polda Metro Jaya mendirikan pos pengamanan dan pelayanan di DKI Jakarta maupun wilayah aglomerasi seperti Depok, Bekasi dan Tangerang. "Pos pengamanan arus mudik dan arus balik ada 37 titik pos pengamanan," ucap Trunoyudo.