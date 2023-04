Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Tanjung Perak Diperkirakan Terjadi pada 19 April

JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa memperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya jatuh pada H-2 Lebaran yaitu tanggal 19 April 2023.



"Angkutan Lebaran tahun ini juga diperkirakan bakal mengalami kenaikan penumpang hingga 16,5 persen dari realisasi tahun 2022," kata Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Anto Julianto di Surabaya, Rabu (12/4).



Anto mengatakan, kenaikan penumpang terjadi karena Pemerintah telah mencabut aturan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan dan penumpang diusahakan agar mengikuti vaksin dosis 3 sesuai aturan SE Satgas COVID-19 Nomor 16 Tahun 2022.



Dengan melihat peningkatan jumlah penumpang kapal pada masa mudik Lebaran tahun ini, maka sejumlah persiapan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang seperti pembangunan posko mudik yang didirikan bekerja sama dengan pihak terkait.



"Seperti Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Perak, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan perusahaan pelayaran baik pemerintah maupun swasta, yang dibangun lebih awal sekitar H-15 dan sudah beroperasi mulai tanggal 07 April 2023 hingga 08 Mei 2023 atau H+15 mendatang," katanya.



Dia memaparkan terdapat kurang lebihnya 39 armada yang terdiri dari 10 kapal penumpang, 24 kapal penumpang Ro-Ro, dan lima kapal perintis dari delapan operator kapal yang siap beroperasi 100 persen.



Kesemuanya telah melakukan perbaikan (docking) dan uji kelaikan (ramp check), sehingga dipastikan dapat mengangkut hingga ribuan penumpang. Selain itu juga telah dilakukan pengecekan terhadap sarana kesehatan di dalam kapal dimana operator telah menyiapkan tenaga anak buah kapal (ABK) yang mumpuni dan siap melayani penumpang.



"Bagi calon penumpang yang sudah melakukan vaksinasi sampai dengan dosis 3 atau booster sudah tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes PCR ataupun antigen," kata Anto.



GM Kalimas & Terminal Penumpang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa, Dhany Rachmad Agustian mengungkapkan, berdasarkan data penumpang di pelabuhan Tanjung Perak dari awal Januari hingga Maret, terdapat data kenaikan jumlah penumpang turun atau debarkasi yang signifikan di bulan Februari sebesar 46.397 atau naik 44 persen dari bulan Januari sebesar 32.114 penumpang.



Sedangkan data kenaikan jumlah penumpang naik atau embarkasi tercatat mengalami kenaikan sebesar 70 persen atau sebanyak 45.924 penumpang di bulan Maret dari bulan Januari sebanyak 26.901 penumpang dan mayoritas kapal berasal dari dan tujuan ke Makassar.



"Rata-rata kenaikan jumlah penumpang turun terjadi pada bulan Februari 2023 mencapai 1.000 penumpang per hari, di mana jumlah penumpang rata-rata bulan Januari hingga Maret 2023 yaitu sekitar 700 penumpang per hari," ujarnya.



​​​​​​​PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sub Regional Jawa juga bekerja sama dengan sejumlah pihak menyediakan beberapa fasilitas pendukung kesiapan arus mudik Lebaran 2023 seperti ruang tunggu penumpang, check-in counter tiket kapal, penyediaan armada bus DAMRI, dan penyediaan jasa taksi daring bagi penumpang.