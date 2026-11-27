JawaPos.com - Direktur Sistem dan Metode (Dirsismet) Pusterad Brigjen TNI Antoninho Rangel Da Silva menggaungkan penguatan bela negara melalui Forum Kebangsaan di Malang, Jawa Timur (Jatim).

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa bela negara harus menjadi fondasi dasar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, semangat bela negara harus tumbuh sebagai kesadaran kolektif seluruh warga negara

”Untuk menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional,” kata dia dalam keterangan resmi pada Jumat (27/11).

Sebagai salah seorang pembicara dalam forum tersebut, Brigjen Antoninho membawakan materi bertajuk Model Transformasi Nilai Kebangsaan bagi Generasi Muda Indonesia. Materi itu dia sampaikan di hadapan 590 peserta dari berbagai latar belakang.

Para peserta berasal dari kalangan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, organisasi kemasyarakatan (ormas), pemuda, mahasiswa hingga pelajar. Dia menekankan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi dan teknologi, melainkan juga oleh karakter bangsa.

”Bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat pertahanan. Bela negara harus tumbuh sebagai kesadaran kolektif seluruh warga negara untuk menjaga persatuan, memperkuat ketahanan nasional, dan mengambil bagian dalam pembangunan,” ujarnya.

Kesadaran tersebut, lanjut dia, bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui disiplin, integritas, kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kontribusi nyata sesuai profesi dan bidang pengabdian masing-masing.

Dalam konteks tersebut, bela negara tidak sekadar slogan, namun harus menjadi etika kewarganegaraan. Yakni kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang dapat memecah persatuan.



Menurut Antoninho, hal itu sangat relevan di tengah perubahan geopolitik, geostrategi, perkembangan teknologi, kompetisi global, serta derasnya arus informasi yang membuat generasi muda harus berhadapan dengan berbagai tantangan kompleks.

Untuk itu, pihaknya mendukung penuh forum kebangsaan yang dilaksanakan sebagai salah satu program Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan menjadi program unggulan Pusterad. Tujuannya tidak lain untuk memperkuat karakter kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Antoninho Indonesia Emas 2045 yang menjadi cita-cita bersama membutuhkan sumber daya manusia unggul, ekonomi yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan berkompetisi di tingkat global.