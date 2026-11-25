JawaPos.com - Penguatan Angkatan Udara Indonesia melalui tranformasi terus berlanjut. Kementerian Pertahanan (Kemhan) berkomitmen untuk terus mengawal langkah tersebut. Salah satunya melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI AU.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi Marsekal TNI Yusuf Jauhari menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam Apel Komandan Satuan TNI AU Tahun 2026 di Mabes TNI AU (Mabesau), Cilangkap, Jakarta Timur akhir pekan lalu (21/11).

Menurut Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, transformasi TNI AU tidak hanya berhenti pada modernisasi alutsista dan penguatan postur pertahanan udara. Melainkan juga menuntut kesiapan seluruh komandan satuan dalam mengawal perubahan untuk menjawab dinamika tugas hari ini.

“Menyikapi proses transformasi yang tengah berjalan, saya memandang Apel Komandan Satuan ini merupakan pertemuan strategis yang dapat menyatukan langkah bersama dalam menghadapi berbagai tantangan,” ungkap Tony dikutip dari keterangan resmi TNI AU pada Rabu (25/11).

Tonny menekankan bahwa seluruh komandan satuan harus memiliki karakter kepemimpinan yang mampu menjadi teladan bagi para prajurit. Karakter itu juga penting untuk menggerakkan para prajurit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mengawal transformasi TNI AU.

Sepanjang 2026, Tonny mengungkapkan, Angkatan Udara sudah melakoni berbagai penugasan strategis. Diantaranya dukungan penanggulangan bencana dan kebakaran hutan dan lahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), serta berbagai operasi lainnya.

”TNI AU berhasil mempertahankan capaian zero accident selama tiga tahun terakhir,” ucap dia.

Dalam Apel Komandan Satuan TNI AU 2026, juga dibahas beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan kekuatan udara dan kesiapan personel serta kesiapan TNI dalam menyambut transformasi. Mulai dari penataan organisasi, pembinaan personel, dan evaluasi operasi, hingga peran satuan dalam kebijakan nasional.