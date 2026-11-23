JawaPos.com - Aksi kekerasan melibatkan Kelompok Ekstrimis Bersenjata (KEB) di Papua sepanjang 2025-2026 sudah merenggut 172 nyawa. Baik prajurit TNI, personel Polri, ASN, maupun masyarakat sipil. Dalam data Mabes TNI, tercatat 269 serang terjadi.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkap data tersebut usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR pada Senin (23/11). Dia menyampaikan bahwa aksi kekerasan di Papua masih terus terjadi. Termasuk yang menggunakan senjata api (senpi).

”Jadi, periode 2025–2026 masih terjadi aksi kekerasan di Papua. Itu tercatat 269 kejadian berupa penyerangan (sebanyak) 255 aksi, kemudian penculikan 3 aksi, kemudian perusakan fasilitas umum seperti rumah, kemudian sekolah, kemudian juga dapur SPPG. Dan korban jiwa 172 orang,” beber Agus.

Karena itu, Mabes TNI tidak hanya mengandalkan komando teritorial seperti kodim, korem, dan kodam. Beberapa satuan tugas atau satgas TNI dikerahkan dengan pelaksanaan tugas di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III maupun Koops TNI Habema. Selain itu, TNI melaksanakan operasi teritorial. Salah satunya berusaha mengajak anggota KEB kembali ke NKRI.

”Periode 2026 sudah ikrar setia kembali ke NKRI sejumlah 152 orang dari KEB, kemudian penyerahan 11 pucuk senjata organik,” ujarnya.

Melalui pendekatan yang sama, TNI membangun dan merenovasi fasilitas umum dengan jumlah mencapai 3.334 fasilitas. Baik rumah, fasilitas power system, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pengeboran titik air bersih, pembuatan fasilitas MCK, pembangunan jembatan di 232 titik, serta pembuatan jalan. Selain itu, TNI ikut membangun dan merenovasi rumah ibadah.

”Juga dilakukan bakti sosial dan pendidikan, dibangun sekolah rakyat, kemudian sekolah umum, dan diberikan ribuan perlengkapan sekolah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Agus juga menegaskan kembali bahwa penyebutan KEB sudah resmi berlaku. TNI tidak lagi menggunakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sebutan untuk kelompok tersebut. Salah satu alasannya agar penindakan yang dilakukan oleh TNI tidak ditarik-tarik keluar dari persoalan pertahanan dan kedaulatan negara.