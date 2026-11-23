JawaPos.com - Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan para kepala staf angkatan pada Senin (23/11).

Rapat tersebut membahas penanganan Kelompok Ekstremis Bersenjata (KEB) di Papua dan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).

Rapat tersebut harus dilaksanakan tertutup karena materi yang dibicarakan terkait dengan strategi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, Baik terkait penanganan KEB di Papua maupun pembangunan Yonif TP.

Sehingga tidak semua bisa disampaikan di muka publik secara terbuka. Mengingat ada berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan.

”Dalam rapat kerja dengan Komisi I, seperti yang tadi disampaikan kami berbicara mengenai Papua dan kami berbicara mengenai Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang kami sebar di 514 kabupaten, tapi sekarang baru setengahnya (pembangunannya),” terang Menhan Sjafrie kepada awak media.

Menurut Sjafrie, pembangunan Yonif TP penting sebagai bagian dari implementasi strategi pertahanan defensif aktif.

Dia menekankan bahwa hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Persisnya pada Pasal 30. Yakni Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata.

Sehingga Pemerintah Indonesia terus mengupayakan penyelesaian pembangunan Yonif TP tersebut.

”Yang kami kerjakan ini sudah sesuai dengan peran tugas fungsinya, yaitu menteri pertahanan selaku pembangunan kekuatan yang menentukan kebijakan, kemudian menentukan anggaran, dan juga menumpukan navigasi daripada sistem pertahanan,” jelasnya.

Dari menhan, kebijakan itu kemudian diteruskan ke level Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan dan mabes angkatan selaku pembina kekuatan.

Dalam hal pembangunan kekuatan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyampaikan bahwa mulai 2024-2029 nanti, ada target pembangunan 750 batalyon.

”Kami akan membangun kurang lebih 750 batalyon yang terdiri dari 593 batalyon teritorial pembangunan dan sisanya adalah batalyon armed, batalyon kavaleri, batalyon arhanud, zeni, dan kesehatan. Ini untuk bisa kami sebar di seluruh wilayah Indonesia, masing-masing satu kabupaten satu batalyon,” jelasnya.

Dengan target yang sangat besar, TNI AD tidak menampik perlunya pengawasan. Karena itu, Tandyo mengajak semua pihak ikut mengawasi. Terutama dalam hal rekrutmen personel.

Mengingat seluruh batalyon tersebut harus diisi oleh para prajurit TNI yang jumlahnya juga tidak sedikit. Dia tidak ingin terjadi pelanggaran dalam proses rekrutmen tersebut.

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