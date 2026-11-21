JawaPos.com - Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara dipastikan tidak berhenti sampai DPR.

Usai bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (19/11), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membahas rencana itu bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Yusril mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Sjafrie berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, pada Jumat (20/11).

Dalam pertemuan itu keduanya membahas rencana perubahan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yusril mengaku, pertemuan itu terjadi atas inisiatif Sjafrie. Dia datang karena diundang.

”Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” kata dia dalam keterangan resmi pada Sabtu (21/11).

Yusril mengaku senang bisa membantu proses penyiapan revisi UU tersebut. Namun, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan menteri hukum (menkum) dan menhan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam pandangannya, Yusril menyampaikan bahwa perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis, yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak UU tersebut diundangkan.

”Secara umum beliau (Sjafrie) mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” terang dia.

Menurut Yusril, kebutuhan perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan regulasi di bidang pertahanan.

UU TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara juga perlu disesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan terkini.

Selain membahas agenda legislasi, lanjut Yusril, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an.

Yusril mengenang saat dirinya menjabat sebagai asisten menteri sekretaris negara sementara Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai panglima Kodam Jaya.

Sjafrie Temui Dasco di DPR Pada Kamis (19/11), Sjafrie menemui Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan. Pertemuan itu terjadi di tengah mencuatnya isu pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) menjadi pertanyaan.

Namun, Sjafrie tegas menyatakan tidak membahas hal itu. ”Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu (wapres pengganti Gibran), ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” tegasnya.

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Kepada awak media, Sjafrie menyatakan bahwa dirinya adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto seperti menteri-menteri lainnya. Sehingga dia tidak punya kewenangan untuk mengajukan nama wapres.

Tugasnya hanya fokus pada bidang pertahanan. Untuk itu, dia enggan ditanya mengenai isu di luar persoalan pertahanan negara.

”Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku menteri pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan, dan juga saya selaku ketua Dewan Pertahanan Nasional, ketua harian yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,” imbuhnya.

Pertemuan antara dirinya dengan Dasco, lanjut Sjafrie, tidak jauh dari persoalan pertahanan. Sebab, Dasco adalah koordinator bidang politik dan keamanan di DPR.

Menurut Sjafrie, yang dibahas bersama Dasco serta Ketua Komisi I DPR adalah Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara. Sebab, aturan tersebut sudah lama tidak diubah.

”Tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 tahun 2002 itu sudah lama sekali, 28 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan,” ucap Sjafrie.

Tegaskan UU Pertahanan Negara Perlu Direvisi Padahal UU TNI sudah direvisi dan belum lama ini disahkan. Karena itu, Sjafrie perlu bertemu dengan Dasco dan jajaran Komisi I DPR.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Sjafrie, Dasco menyambut baik. Dia menyatakan bahwa sudah muncul rencana revisi UU Pertahanan Negara.

”Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan, mengadakan satu, rencana revisi,” ujarnya.

Usai menemui Dasco, Sjafrie juga menemui Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Menurut dia, dalam pertemuan dengan Utut pembahasan lebih konkret lagi.

Yakni membahas rencana pembentukan kelompok kerja atau pokja untuk membahas revisi UU Pertahanan.