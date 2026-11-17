JawaPos.com - Dalam kunjungan kerja ke Marshalling Area Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 920/Lasalaga di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (16/11), Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pembangunan Yonif TP di seluruh Indonesia bukan untuk militerisasi.

”Penempatan batalyon ini bukan untuk memiliterisasi pemerintah daerah. Tidak ada niat maupun minat prajurit TNI untuk melakukan hal itu. Kami adalah instrumen negara yang hadir untuk membantu pemerintah daerah menciptakan rasa aman dan mensejahterakan rakyat,” ucap Sjafrie dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (17/11).

Sjafrie mengungkap hal itu di hadapan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Dia menegaskan bahwa kedatangannya ke Bone sekaligus untuk menyelaraskan pemahaman mengenai peran strategis satuan kewilayahan. Dia menjelaskan bahwa pembentukan dan gelar Yonif TP di seluruh Indonesia merupakan amanat konstitusi. Tujuannya memperkuat sistem pertahanan negara.

Selain itu, Yonif TP dibangun untuk mempercepat pembangunan serta kesejahteraan rakyat di daerah. Dalam kesempatan yang sama, Sjafrie mengingatkan bahwa prajurit muda yang di Bone tengah bertugas di tanah bersejarah. Dari daerah tersebut, banyak lahir pejuang dan sesepuh penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu nama besar yang disinggung oleh Sjafrie adalah Jenderal TNI (Purn.) M. Yusuf. Saat menjabat sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin pada 1994 dan masih berpangkat brigjen TNI, M. Yusuf berhasil menumpas pemberontakan DI/TII di Sulsel.

”Tugas kalian yang bertugas di Kabupaten Bone adalah menjaga kehormatan sejarah yang telah diukir oleh para pendahulu kita. Jawab tantangan ke depan dengan terus berlatih meningkatkan kemampuan taktis serta kemampuan pembangunan,” pesannya.

Tidak hanya itu, Sjafrie juga berpesan agar para prajurit di Yonif TP 920/Lasalaga senantiasa siap siaga menghadapi segala bentuk ancaman. Tentu tanpa melupakan pentingnya kemanunggalan TNI dengan rakyat, kepatuhan menjaga netralitas sesuai konstitusi dan garis komando, serta menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika.