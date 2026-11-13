Latihan Operasi Amfibi di Tanjung Pasir, Menhan dan Panglima TNI Saksikan Demo USV Berani Mati

JawaPos.com - TNI AL melaksanakan latihan di Tanjung Burung dan Tanjung Pasir Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (12/11). Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto hadir secara langsung.

Dalam latihan tersebut dikerahkan berbagai unsur kapal perang, pasukan khusus, dan Korps Marinir, dan demo kapal otonomus Berani Mati Unmanned Surface Vehicle (USV). Kepada awak media, Jenderal Agus menyatakan bahwa latihan tersebut dilaksanakan uji efektivitas doktrin Perisai Trisila Nusantara.

”Makin kesini alutsistanya sudah modern, bahkan tadi juga didemokan USV buatan PT PAL berhasil menghancurkan sasaran dari jarak jauh, dan jelajahnya juga cukup jauh,” ucap Agus dalam keterangan resmi pada Jumat (13/11).

Keterangan itu disampaikan oleh Agus di hadapan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan para pejabat Mabes TNI serta TNI AL. Dalam kesempatan itu, dia turut menyinggung beberapa pertempuran yang terjadi di Iran dan Ukraina.

”Kita melihat pertempuran-pertempuran sekarang yang sedang terjadi di Iran, Ukraine, mereka menggunakan unmanned system, menggunakan senjata yang terbarukan, tidak menggunakan manusia. Jadi, kita harus segera membuat doktrin ke peperangan masa kini,” imbuhnya.

Dalam keterangan resmi dari Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), latihan tersebut dilakukan dalam kerangan latihan operasi amfibi. Latihan itu menjadi salah satu agenda latihan taktis TNI AL. Tujuannya menguji kesiapsiagaan operasional, mobilitas, serta profesionalisme prajurit dalam melakukan infiltrasi dan pendaratan pasukan di wilayah pesisir atau target tertentu.

”Dalam latihan ini sejumlah unsur dilibatkan meliputi KRI Bung Tomo - 357, KRI John Lie - 358, KRI Semarang - 594, Heli Panther, Heli Bell 412, Pasukan Pendarat Marinir serta Kopaska,” tulis Dispenal.

Tidak hanya itum TNI AU yang juga turut terlibat Operasi Udara dengan mengerahkan tiga Pesawat Tempur T-50 Golden Eagle, Helikopter Caracal, dan Helikopter Super Puma. Latihan tersebut diawali dengan pergerakan Pasukan Pendarat Korps Marinir menuju pantai pendaratan yang didahului penyusupan penyelam tempur Kopaska untuk melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan perimeter pantai.

Setelah itu, unsur udara melaksanakan Serangan Udara Langsung (SUL) menggunakan tiga Pesawat Tempur T-50 Golden Eagle, didukung Bantuan Tembakan Kapal (BTK) KRI Bung Tomo - 357 dan KRI John Lie - 358 serta Sea Rider unsur serbu untuk melumpuhkan pertahanan lawan.

Dalam tahap pendaratan, Pasukan Pendarat bergerak menuju pantai sasaran dengan dukungan Close Air Support (CAS) dari pesawat tempur T-50 Golden Eagle serta bantuan tembakan dari helikopter. Secara bersamaan, Helikopter Caracal melaksanakan covering di sekitar Landing Zone (LZ), dilanjutkan penerjunan pasukan menggunakan helikopter HU-4205 dan HU-4206.

”Setelah pasukan berhasil mendarat, unsur Perahu Cepat Aksi Khusus (PCAK) Kopaska melaksanakan tembakan menggunakan senjata Gatling Gun sebagai bagian dari dukungan daya gempur di daerah sasaran,” beber TNI AL.