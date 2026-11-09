TNI AL Latihan Pemadaman Karhutla Pakai Kapal Induk Sriwijaya di Teluk Jakarta

Helikopter bersiap di atas kapal induk KRI Sriwijaya-100 menjelang latihan pemadaman karhutla di Perairan Teluk Jakarta. (TNI AL)
JawaPos.com - TNI AL menggelar Latihan Operasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun Anggaran 2026 di Pulau Edam dan Perairan Teluk Jakarta akhir pekan lalu.
Latihan itu melibatkan Kapal Induk KRI Sriwijaya-100 dengan 275 prajurit dan sejumlah helikopter TNI AL serta TNI AU, berdasar keterangan resmi Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal).
Unsur TNI AL yang dilibatkan terdiri atas kapal induk KRI Sriwijaya-100, KRI Surik-645, empat helikopter AS 565 MBe Panther, dua helikopter Bell 412, satu pesawat udara CN-235, serta satu pesawat NC 212 Casa.
Sementara itu, TNI AU mengikutsertakan dua helikopter Caracal dalam latihan tersebut.
”Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali bersama sejumlah pejabat TNI AL dan TNI AU hadir sebagai peninjau untuk menyaksikan langsung pelaksanaan latihan,” bunyi keterangan resmi tersebut dikutip Senin (9/11).
Rangkaian latihan dimulai dengan persiapan seluruh peserta dan pengamanan daerah latihan di Perairan Pulau Edam yang dilakukan KRI Surik-645.
Setelah itu, Laksamana Ali beserta rombongan menuju KRI Sriwijaya-100 menggunakan helikopter AS 565 MBe Panther.
”Setibanya di kapal (induk), KSAL melaksanakan pemeriksaan helikopter (helo inspection), serta memberikan pengarahan singkat (short briefing) kepada seluruh penerbang sebelum meninjau rangkaian manuver lapangan dari anjungan kapal,” lanjut TNI AL.
Dalam latihan tersebut, sejumlah skenario pemadaman karhutla diperagakan. Mulai persiapan perangkat Bambi Bucket, lepas landas helikopter, pengambilan air (water scooping), hingga pengeboman air (water bombing).
”Diperagakan pula simulasi modifikasi cuaca menggunakan pesawat NC 212 Casa serta proses penempatan helikopter ke dalam hanggar kapal,” lanjut keterangan tersebut.
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