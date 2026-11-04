Soal Pengerahan Pasukan di Jakarta, TNI AD Bilang Menjaga Kesiapsiagaan Terhadap Ancaman

JawaPos.com - TNI AD buka suara terkait dengan informasi pengerahan pasukan dalam jumlah besar di Jakarta. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, langkah itu merupakan bentuk kesiapsiagaan Angkatan Darat.

”Pada prinsipnya, TNI AD senantiasa berupaya menjaga kesiapsiagaan satuan dan personel dalam menghadapi setiap perkembangan situasi,” kata Donny saat dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu (4/11).

Menurut Donny, langkah itu diambil sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Aturan tersebut menegaskan tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa.

”Dalam konteks tersebut, kesiapan kekuatan TNI juga memiliki fungsi penangkal terhadap berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kepentingan bangsa dan negara, khususnya di wilayah ibu kota negara,” jelasnya.

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa kesiapsiagaan tersebut bukan hanya personel, melainkan turut mencakup dukungan terhadap pelaksanaan tugas. Karena itu, penyiapan dan pengujian kesiapan satuan maupun pangkalan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

”Termasuk dalam mengantisipasi kebutuhan dukungan apabila sewaktu-waktu diperlukan pengerahan pasukan dalam jumlah tertentu,” imbuhnya.

Donny menegaskan, tanpa menunggu perkembangan situasi, TNI AD harus selalu siap. Sehingga semua langkah diambil untuk menjaga stabilitas dan memastikan situasi tetap aman. Termasuk diantaranya melalui pengerahan pasukan di Jakarta yang dilakukan oleh Angkatan Darat bersama matra lainnya.

Sebelumnya, Mabes TNI sudah buka suara terkait dengan informasi pengerahan pasukan dalam jumlah besar ke Jakarta. Termasuk diantaranya pasukan khusus dari tiga matra TNI.