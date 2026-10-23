Uji Coba Berhasil, Pesawat Tempur TNI Landing dan Take Off di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo

TNI AU melakukan uji coba landing dan take off pesawat tempur di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo, Jatim, untuk tingkatkan fleksibilitas operasional.
JawaPos.com - TNI AU kembali melakukan uji coba landing dan take off pesawat tempur di jalan tol. Kamis (22/10), uji coba berlangsung di Jalan Tol Pasuruan Probolinggo (Paspro), Jawa Timur (Jatim).
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal M. Tonny Harjono menyaksikan secara langsung uji coba tersebut. Dia menjelaskan bahwa pemanfaatan infrastruktur daerah, termasuk jalan tol, merupakan salah satu upaya TNI AU untuk menjaga fleksibilitas operasi udara dalam menghadapi beragam kondisi dan kebutuhan operasional.
”Berdasarkan hasil verifikasi, ruas tol tersebut memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai landasan alternatif sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Tonny dalam keterangan resmi pada Jumat (23/10).
Menurut orang nomor satu di TNI AU tersebut, uji coba berjalan dengan baik. Pesawat tempur EMB-314 Super Tucano dan F-16 Fighting berhasil landing dan take off di jalan tol tersebut. Dia menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dan memohon maaf kepada masyarakat gangguan kenyamanan pengguna jalan selama persiapan dan pelaksanaan uji coba.
Sebelum uji coba dilakukan, Tonny sempat mendapatkan paparan kesiapan pelaksanaan uji coba dari wakil asisten operasi KSAU. Paparan mencakup aspek teknis, pengamanan, dan keselamatan penerbangan.
Sebelum mendarat, pesawat EMB-314 Super Tucano dan F-16 Fighting Falcon melaksanakan low approach untuk memastikan kondisi landasan aman. Pesawat kemudian melaksanakan full stop landing dan kembali melaksanakan take off dari ruas jalan tol tersebut.
Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi, uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan prosedur, meningkatkan kesiapan personel, serta memastikan ketersediaan dukungan teknis bagi pemanfaatan landasan alternatif.
”Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat fleksibilitas operasi udara melalui pengembangan opsi dukungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta fungsi utama jalan tol sebagai sarana transportasi masyarakat,” jelasnya.
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